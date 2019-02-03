سامح حسين يستعد لفيلم عيش حياتك

سامح حسين يعيش قصة حب رومانسية مع الفنانة "ساندي" في إطار رومانسي كوميدي

يصوّر الفنان المصري سامح حسين فيلم ه الجديد "عيش حياتك" ويجسد من خلاله شخصية إبراهيم "كريتف إعلانات"، ويعيش قصة حب رومانسية مع الفنانة "ساندي" في إطار رومانسي كوميدي، والفيلم مقرر طرحه في موسم عيد الحب المقبل.

ويتضمن العمل نخبة من النجوم بجانب سامح حسين وساندى، وهم إدوارد، سامية الطرابلسى، أحمد التهامى، محمد نور، أحمد حلاوة، ياسر الطوبجى، سيناريو وحوار وسام حامد وإخراج تامر بسيوني.

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