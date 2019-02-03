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المهراجا أول فيلم لبناني في الصالات السعودية
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المهراجا أول فيلم لبناني في الصالات السعودية

أعلن الفنان اللبناني زياد برجي عن عرض فيلمه الأخير المهراجا في صالات السينما السعودية

ÙØªÙØ¬Ø© Ø¨Ø­Ø« Ø§ÙØµÙØ± Ø¹Ù ÙÙÙÙ Ø§ÙÙÙØ±Ø§Ø¬Ø§ فيلم "المهراجا" بطولة زياد برجي وداليدا خليل، وعدد من النجوم اللبنانيين

أعلن الفنان اللبناني زياد برجي عن عرض فيلمه الأخير "المهراجا" في صالات السينما السعودية ، مشيرًا إلى أنه أول فيلم لبناني يُعرض في المملكة، كما وجّه التحية إلى الجمهور السعودي، وشكر المملكة لفتحها الأبواب أمام الفنانين، مشيرًا إلى أنّ الفيلم يعكس ثقافة العائلة اللبنانية التي تشبه ثقافة العائلة السعودية.

كلام زياد برجي جاء في فيديو نشره على حسابه الرسمي على "انستقرام"، وعلق عليه: "شكر كبير ومن القلب للسعودية الحبيبة، ولكل من ساهم بدخول فيلم "المهراجا" على السينما بالمملكة العربية السعودية. الشكر الأكبر لـ vox cinemas بتمنى اللي يحضر يخبرني رأيه" .

فيلم "المهراجا" بطولة زياد برجي وداليدا خليل، وعدد من النجوم اللبنانيين، من بينهم: عباس جعفر، ودانا حلبي، وجوليا قصار، وإدمون حداد، وهو من إخراج فادي حداد وكتابة رافي وهبي.

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كلمات دلالية
فيلمالمهراجافيلم لبنانيسينما السعودية
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