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إسرائيل تبدأ بناء جدار على حدود غزة
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قطاع غزة

إسرائيل تباشر بناء جدار جديد بارتفاع 6 أمتار على طول الحدود مع قطاع غزة

أعلنت إسرائيل، الأحد، أنها ستبدأ بناء جدار جديد على طول الحدود مع قطاع غزة، يرجح أن يصل ارتفاعه إلى 6 أمتار

من المقرر أن يتبع الجدار الجديد مسار جدار تحت الأرض بطول 65 كيلومترا، يجري بناؤه كذلك لمنع بناء أنفاق عابرة للحدود

أعلنت إسرائيل، الأحد، أنها ستبدأ بناء جدار جديد على طول الحدود مع قطاع غزة، يرجح أن يصل ارتفاعه إلى 6 أمتار. وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو إنّه:"خلال نهاية الأسبوع سنبدأ بناء جدار فوق الأرض على طول الحدود مع غزة". وأضاف أن الجدار "سيمنع الإرهابيين في غزة من التسلل إلى مناطقنا".


ارشيف رويترز

ولم يكشف نتانياهو تفاصيل أخرى، إلا أن وزارة الدفاع الإسرائيلية قالت في بيان إن العمل على بناء الجدار سيبدأ الخميس. ومن المقرر أن يتبع الجدار الجديد مسار جدار تحت الأرض بطول 65 كيلومترا، يجري بناؤه كذلك لمنع بناء أنفاق عابرة للحدود.

وجاء في البيان أن الجدار فوق الأرض سيضم عند طرفه الغربي جدارا بحريا مقوى في مياه البحر المتوسط، يهدف إلى منع شن هجمات عبر المياه. وذكرت الوزارة في شريط فيديو أرفقته بالبيان، أن الجدار سيكون "هائلا وقويا بشكل خاص".

ومنذ مارس 2018 وبدء "مسيرات العودة"، قتل 245 فلسطينيا على الأقل برصاص الجنود الإسرائيليين، غالبيتهم على مقربة من الحدود مع قطاع غزة، والبعض الآخر نتيجة ضربات إسرائيلية. كما أدت المواجهات في القطاع منذ مارس، إلى مقتل جنديين إسرائيليين.

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كلمات دلالية
إسرائيلغزةجدار
إسرائيل تبدأ بناء جدار على حدود غزة
أعلنت إسرائيل، الأحد، أنها ستبدأ بناء جدار جديد على طول الحدود مع قطاع غزة، يرجح أن يصل ارتفاعه إلى 6 أمتار

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