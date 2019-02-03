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كل العرب منبر العرب شعر يدور حولها القمر/ يوسف حمدان

منبر العربHyde Park

يدور حولها القمر/ يوسف حمدان
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يدور حولها القمر/ بقلم: يوسف حمدان

ذاتَ مرةٍ كُنّا معاً كإصبعٍ في خاتمٍ من اللُّجَيْنْ

ذاتَ مرةٍ كُنّا معاً
كإصبعٍ في خاتمٍ من اللُّجَيْنْ
فكنتُ قلباً نابضاً
و كانت الأُذَيْنْ
وحينما رأيتُ بهجةَ ال حياة ِ
كانت الضياءَ في العيْنَينْ
وكنتُ كلما كتبتُ إسمها
أرى بنانَها يخُطُّ إسمي مرَّتينْ
وفجأة توارى ظلُّها
وقام بيننا جدارْ
وغاب نورُها
فصرتُ لا أرى
سوى الظلامِ في النهارْ..
وصرتُ غيمةً
تهيمُ في الفضاءْ
ونجمةً شريدةً
هوَت من السماءْ
وكانت الأصباحُ كلُّها
تجيءُ في عباءةِ المساءْ..
وفجأةً تعودُ مثلما
تعودُ الشمسُ في الصباحْ
تصير الأرضُ كلُها
بساتينَ ذات بهجةٍ
تعجُّ بالطيورِ والأزهارْ
أخالُ كلَّ الناسِ أخوةً
فينعمونَ بالوئامِ
دون جندٍ أو سلاحْ..
رأيتُها تسيرُ في الحقولِ كالغزالِ
يخطفُ الأبصارَ في البِطاحْ
رأيتُها حوريةً تجيءُ ثم تختفي
كأنها تسيرُ في مواكبِ الرياحْ
وفجأةً فطَنتُ أننا ندورُ
فوق سطحِ أرضِنا..
ندورُ حولَ ذاتِنا..
وحولَ شمسِنا..
وحولنا تدورُ هالةُ القمرْ
نُودِّعُ النهارَ في ديارِنا
ولا يجيءُ كالمعتادِ
حين ينتهي بنا السَفرْ
ولا نرى ضِياءَ الشمسِ دائماً
لأننا ندورُ دائماً
من موسمِ الريْحانِ والزيتونِ
حتى موسمِ المطرْ..
تغيبُ الشمسُ كلَ يومْ
ويشرقُ الصباحُ كلَ يومْ
يغيبُ بدرُنا..
ودائما يعودُ من غِيابهِ القمرْ
حوريتي يدورُ حولها القَمرْ
فإن توارى ظلُّها
وراءَ حائط الظِلالْ
لا بأسَ.. سَوفَ أنتظِرْ
حتى يعود وجهها الأغرّ.

نيويورك

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