هيفاء وهبي تحضّر مفاجأة لجمهورها قريبًا جدًا

نشرت صورة لسحاب حفر عليه حرفي W وH وهما أول حرفي اسم هيفاء واسم عائلتها “وهبي” باللغة الإنجليزية
تحضّر النجمة اللبنانية هيفاء وهبي مفاجأة كبيرة لجمهورها، بحسب ما أشارت إليه في منشور عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستجرام” إلى أنها تحاول جاهدةً إبقاء تفاصيل المفاجأة سرًا، ونشرت صورة لسحاب حفر عليه حرفي W وH وهما أول حرفي اسم هيفاء واسم عائلتها “وهبي” باللغة الإنجليزية وكتبت: “ما عم بيخلوني احكي.. بس كل اللي فيي قلكن ياه إنو قريبًا قريبًا جدًا”. وكانت هيفاء وهبي قد شاركت محبيها خلال الأيام الماضية بصور لأزرا وتصاميم ترتكز جميعها على اسمها.
هيفاء وهبي
على صعيد آخر، تعيش هيفاء وهبي نجاح ألبومها الجديد “حواء”، الذي يتصدّر المراتب الأولى في قائمة الألبومات الأعلى مبيعًا واستماعًا إلكترونيًا منذ طرحه في الأسواق.
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