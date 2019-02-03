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مصرع عامل سقط عن ارتفاع في عيمك يزراعيل
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مصرع عامل (46 عامًا) جرّاء سقوطه عن ارتفاع 10 أمتار في عيمك يزراعيل

علم موقع العرب أنّ عاملًا لقي مصرعه مساء اليوم الأحد جرّاء سقوطه عن ارتفاع في احدى بلدات المجلس الاقليمي عيمك يزراعيل

العامل لقي مصرعه متأثرًا باصابته البالغة بعد أن سقط عن ارتقاع نحو 10 أمتار

علم موقع العرب وصحيفة كل العرب أنّ عاملًا لقي مصرعه مساء اليوم الأحد جرّاء سقوطه عن ارتفاع في احدى بلدات المجلس الاقليمي عيمك يزراعيل. وكان العامل قد أصيب بجراح بالغة الخطورة ووصفت حالته بالحرجة وباءت جميع محاولات انقاذ حياته بالفشل.

وقد أفاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أنّ "طاقمًا طبيًا تابعًا للمؤسسة وصل إلى مكان حادث العمل وقدّم العلاج الأولي وعمليات الانعاش للعامل المصاب (48 عامًا) حيث وصفت حالته بالحرجة، وفي النهاية اضطر الطاقم الطبيّ الى اقرار وفاة المصاب متأثرًا باصابته البالغة، علمًا أنّه سقط عن ارتقاع نحو 10 أمتار"، بحسب البيان.

وجاء في بيان صادر عن شرطة الشمال حول الحادث أنّ:"الحديث يدور حول عامل يبلغ من العمر 46 عامًا، والذي سقط عن ارتفاع خلال عمله على سطح حظيرة في احدى بلدات المجلس الاقليمي عيمك يزراعيل وأصيب بجراح الغة الخطورة، لقي مصرعه على اثرها. هذا، وقد باشرت قوات الشرطة التي وصلت إلى المكان بالتحقيق في الحادث"، بحسب البيان.

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كلمات دلالية
عاملارتفاعإصابة عيمك يزراعيل
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