انضمام المهاجم النيجيري ابراهيم شايبول لالي الى صفوف أبناء سخنين

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المهاجم النيجيري ابراهيم شايبول لالي

انضم المهاجم النيجيري ابراهيم شايبول لالي الى صفوف فريق اتحاد أبناء سخنين، وذلك بعقد حتى نهاية الموسم الكروي الحالي، على أمل مساعدته بالبقاء في دوري الدرجة العليا. كما من المتوقع الاعلان عن ضم متوسط الميدان الصربي ألكسندر ستانيلوجيوس.

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