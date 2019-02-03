اغانى عراقيةاغاني اماراتيةاغاني بحرينيةاغاني خليجيةاغاني سعوديةاغاني سوريةاغاني عربيةاغاني فلسطينيةاغاني كويتيةاغاني لبنانيةاغاني لبنانيةاغاني مصرية
برج الحملبرج الثوربرج الجوزاءبرج السرطانبرج الاسدبرج العذراءبرج الميزانبرج العقرببرج القوسبرج الجديبرج الدلوبرج الحوت
الدوري الاسباني الدوري الاسباني الدوري الألماني الدوري الألماني الدوري الإيطالي الدوري الإيطالي كأس الاتحاد كأس الاتحاد الدوري الانجليزي الدوري الانجليزي الدوري الفرنسي الدوري الفرنسي الدوري المصري الدوري المصري بروليغ السعودي بروليغ السعودي الدرجة الممتازة الدرجة الممتازة الدرجة العليا الدرجة العليا
أخباررياضة وشبابفنانينرأي حراسواق العربسياراتصحةمطبخسياحةرجالشباب وصبايااولادثقافة جنسيةكوكتيلمجتمعستايلمنبر العربجامعات / مدارس
افلام اجنبيةافلام عربيةافلام كرتونافلام مصرية قديمةافلام هنديةبرامج تلفزيونفيديو كليبمسرحياتمسلسلات اجنبيةمسلسلات تركيةمسلسلات عربيةمسلسلات كرتونمقاطع مضحكةملخصات المباريات
الناصرة والقضاء شفاعمرو والقضاءالمغار والقضاءسخنين والمنطقةالرامة والمنطقةالشاغورعكا والمنطقةكفرياسيف والقضاءالجليل الاعلىحيفا والمنطقة مدن الساحلقرى المرجالمثلث الشماليوادي عارةالمثلث الجنوبيالنقبالقدس والقضاء منطقة الجولانالضفة الغربيةقطاع غزة
موقع موبايل مسلسلات رمضان تطبيق اندرويد تطبيق ايفون قسم الاعلانات حول الصحيفة اقتراحات راسل الادارة للاتصال بنا
كل العرب سخنين والمنطقة رياضة وشباب رياضة محلية انضمام النيجيري شايبول لالي لأبناء سخنين

رياضة وشبابSports

انضمام النيجيري شايبول لالي لأبناء سخنين
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب صحيفة كل العرب
حاله الطقس

الناصرة
سماء صافية
14

حيفا
سماء صافية
14

ام الفحم
سماء صافية
15

القدس
سماء صافية
17

تل ابيب
سماء صافية
17

عكا
سماء صافية
14

راس الناقورة
سماء صافية
14

كفر قاسم
سماء صافية
17

قطاع غزة
سماء صافية
12

ايلات
غيوم
17
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement
سخنين والمنطقة

انضمام المهاجم النيجيري ابراهيم شايبول لالي الى صفوف أبناء سخنين

انضم المهاجم النيجيري ابراهيم شايبول لالي الى صفوف فريق اتحاد أبناء سخنين، وذلك بعقد حتى نهاية الموسم

سخنين .jpeg" width="519" height="399" alt="" />
المهاجم النيجيري ابراهيم شايبول لالي

انضم المهاجم النيجيري ابراهيم شايبول لالي الى صفوف فريق اتحاد أبناء سخنين، وذلك بعقد حتى نهاية الموسم الكروي الحالي، على أمل مساعدته بالبقاء في دوري الدرجة العليا. كما من المتوقع الاعلان عن ضم متوسط الميدان الصربي ألكسندر ستانيلوجيوس.

إقرا ايضا في هذا السياق:

كلمات دلالية
أبناء سخنينانضمام المهاجم النيجيري ابراهيم شايبول لالي
إسرائيل تبدأ بناء جدار على حدود غزة
أعلنت إسرائيل، الأحد، أنها ستبدأ بناء جدار جديد على طول الحدود مع قطاع غزة، يرجح أن يصل ارتفاعه إلى 6 أمتار

رأي وآخر

هذه المقالات عبارة عن رأي حر ينشر في منبر الجماهير العربية "كل العرب" ارسل مقالك الآن
يوسف كيال
تعالوا نتحاور (1-2)/ بقلم: يوسف كيال
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
من لأسرانا - بقلم: الشيخ حسام ابو ليل
خالد خليفة
اقتناص الفرص/ بقلم: خالد خليفة
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2018
ابراج 2018
alarabalarab