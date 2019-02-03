اطلاق رصاص على سيارة في حي الحارة الفوقا بمدينة طمرة دون إصابات

من المكان
باشرت الشرطة التحقيق في اسباب وملابسات الحادث إلى جانب عمليات البحث عن المشتبهين
قام مجهولون عصر اليوم الأحد بإطلاق وابل من الرصاص باتجاه سيارة خصوصية كانت مركونة بجانب أحد المنازل في الحارة الفوقا في مدينة طمرة. وعلم موقع العرب أنّ الحادث إنتهى دون وقوع اصابات بشرية، فيما تمّ تسجيل أضرار مادية.
هذا، وباشرت الشرطة التحقيق في اسباب وملابسات الحادث إلى جانب عمليات البحث عن المشتبهين.
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