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كل العرب رياضة وشباب رياضة عالمية شكوك حول مشاركة ميسي بالكلاسيكو

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شكوك حول مشاركة ميسي بالكلاسيكو
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قلق في برشلونة: شكوك حول مشاركة ميسي في كلاسيكو الكأس بسبب الإصابة

سيطرت حالة من القلق على الجهاز الفني لفريق برشلونة الإسباني، قبل مواجهته المرتقبة أمام الغريم الأزلي ريال مدريد

ميسي غاب عن مران الفريق الكتالوني اليوم في اطار استعدادات البلوجرانا لمباراة ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، متأثرا بالإصابة التي تعرض لها أمام فالنسيا

سيطرت حالة من القلق على الجهاز الفني لفريق برشلونة الإسباني، قبل مواجهته المرتقبة أمام الغريم الأزلي ريال مدريد، الأربعاء المقبل، في كلاسيكو نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، في ظل استمرار غياب ثنائي هجوم الفريق بداعي الإصابة.


ميسي

وغاب الأرجنتيني ليونيل ميسي عن مران الفريق الكتالوني، اليوم الإثنين، في اطار استعدادات البلوجرانا لمباراة ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، متأثرا بالإصابة التي تعرض لها أمام فالنسيا، مساء السبت، في الجولة الـ22 من الليجا. وافتقد الفريق الكاتالوني لخدمات النجم الأرجنتيني، لليوم الثاني على التوالي، حيث تواجد في الصالة الرياضية لحين إجراء الفحص الطبي حول إمكانية مشاركته، في مباراة الأربعاء المقبل، بعدما حرمته الإصابة من الانضمام لتدريبات الفريق.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، بأن البرغوث سوف يشارك في تدريبات الغد قبل المباراة بيوم واحد، حينها سيتم اختباره لمعرفة إمكانية انضمامه لقائمة الكلاسيكو من عدمها.

ومن جانبه، خاض الفرنسي عثمان ديمبلي مرانًا فردياً على العشب بالمدينة الرياضية، ومن المتوقع مشاركته في تدريبات الغد، على الرغم من أن موقفه من المشاركة أكثر تعقيدا من زميله الأرجنتيني، خاصة بعد تعرضه لالتواء في الكاحل ثم نزله برد.

ويخوض البلوجرانا كلاسيكو من العيار الثقيل أمام غريمه الأزلي ريال مدريد، مساء الأربعاء المقبل، على ملعب كامب نو، في ذهاب نصف نهائي الكأس، في موقعة تمهد لصدامين أخرين بين عملاقي الكرة الإسبانية خلال شهر واحد لحساب إياب البطولة ذاتها والجولة الـ26 من الليجا.

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