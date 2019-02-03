التحقيق مع 3 طلاب (12-14 عامًا) من رهط بشبهة الاعتداء على طالب آخر وطعنه داخل المدرسة

الشرطة:

تمّ ضبط ثلاثة قاصرين مشتبهين تتراوح أعمارهم بين 12 و 14 عامًا بشبهة تورطهم في القضية

يبدو أنّ آفة العنف لن تجد من يردعها في مجتمعنا وبلداتنا العربية، بل إنّها تتفشى أكثر فأكثر، وفي آخر المستجدات قد علم موقع العرب أنّ طالب مدرسة قاصر من مدينة رهط قد تعرّض للطعن اليوم الأحد وأحيل لتلقي العلاج بحالة طفيفة، فيما أعلنت الشرطة عن التحقيق مع 3 طلاب قاصرين بشبهة تنفيذ الاعتداء.

وورد في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي، وسيم بدر، أنّه:"أحيل الى التحقيق ثلاثة تلاميذ من مدينة رهط للاشتباه بهم بالاعتداء على طالب يبلغ الثالثة عشرة من عمره داخل المدرسة واصيب باصابات طفيفة".

وذكر بدر أنّه:"بعد ظهر هذا اليوم تلقت الشرطة بلاغًا من مركز طبي في رهط حول وصول طالب (13 عامًا) لتلقي العلاج إثر إصابة طعن في بطنه. لاحقًا تمّ ضبط ثلاثة قاصرين مشتبهين تتراوح أعمارهم بين 12 و 14 عامًا بشبهة تورطهم في القضية"، كما ورد من الشرطة.

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