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كل العرب فنانين فن عربي أنغام تشارك جمهورها بتحضيرات عملها القادم

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أنغام تشارك جمهورها بتحضيرات عملها القادم
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أنغام تشارك جمهورها بتحضيرات عملها القادم

أعلنت النجمة المصرية أنغام عن عمل فني جديد يتم التحضير له في الكواليس بمشاركة جمهورها

أنغام:
مستنية صوركم مع حبايبكم واصحابكم عشان تكونوا جزء من حاجة حلوه بنحضرهالكم هتشوفوها قريبا

أعلنت النجمة المصرية أنغام عن عمل فني جديد يتم التحضير له في الكواليس، وبحب منشور عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" إلى أنّ الجمهور سيشاركها في العمل القادم وجاء في المنشور:"عايز تشارك بصورة حلوة ليك إنت وحبايبك.. اخواتك أو أصحابك في عمل جديد قادم لأنغام ابعتولنا صوركم دلوقتي على [email protected]".

وكتبت أنغام في منشورها:"مستنية صوركم مع حبايبكم واصحابكم عشان تكونوا جزء من حاجة حلوه بنحضرهالكم هتشوفوها قريبا".

وكانت أنغام قد حدّدت شهر شباط/فبراير الجاري لطرح ألبومها الجديد عبر المتاجر الرقمية الكبرى وفي الأسواق العربية. والألبوم الجديد يتضمن 14 أغنية منوعة، ولم وتحدّد أنغام اسمًا له حتى الآن على أن تسلّم قريبًا الماستر الخاص به إلى شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

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