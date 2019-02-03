أحلام تعود إلى أحضان روتانا من جديد

نشر سالم الهندي فيديو يجمعه بـ أحلام على متن طائرة

أعلن سالم الهندي الرئيس التنفيذي لشركة "روتانا" للصوتيات المرئيات عن مباحثات جدية مع النجمة الإماراتية أحلام وذلك لتعاونات فنية جديدة تجمعها مع الشركة.



أحلام وسالم الهندي

ونشر سالم الهندي فيديو يجمعه بـ أحلام على متن طائرة، حيث ظهرت فيه نجمة الخليج الأولى وهي تقول: "قاعدين نخطط" ليجيب عليها سالم قائلًا: "انتظروا المفاجآت.. العودة القوية".

وكانت أحلام قد تلقت في وقت سابق هديّة مميّزة من سالم الهندي، خلال زيارتها إلى الكويت في شهر أكتوبر الماضي وهي عبارة عن باقة ورد جميلة مرفقة برسالة خاصة.

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