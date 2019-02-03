الجنوب: إصابة عامل بجراح متوسطة خلال عمله في أرض زراعية

تمّ نقل المصاب إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع لاستكمال العلاج
أصيب عامل بجراح متوسطة عصر اليوم الاحد خلال عمله في أرض زراعية بالمجلس الاقليمي "أشكول" في منطقة الجنوب. ووفقًا لما اورده الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء فقد "استلم مركز المؤسسة بلاغًا حول حادث العمل، وعليه وصلت طواقم الاسعاف التابعة للمؤسسة إلى المكان وقدّمت العلاج الاولي للعامل المصاب (48 عامًا) ومن ثم تمّ نقله إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع لاستكمال العلاج وهو بحالة متوسطة ويعاني من كدمات في الرأس والأطراف"، كما ورد في البيان.
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