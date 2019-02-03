إضافات ثورية قادمة في واتساب خلال 2019

بحسب ما ذكر موقع WABetaInfo ، فإن "واتساب" تعمل على الكود الخاصة بهذه الميزة ضمن تطبيقها، دون أن يحدد موعدا نهائيا لإطلاقها، مرجحا أن يحدث ذلك العام الجاري

من المرتقب أن يكشف تطبيق التراسل الأشهر "واتساب" عن العديد من التحديثات المميزة خلال العام الجاري 2019، وفق تسريبات وشائعات تقنية، وذلك لزيادة تعداد مستخدمي التطبيق البالغ عددهم 1.5 مليار.



صورة توضيحية

وتعد ميزة "النمط المظلم" من المواصفات التي طال انتظارها في تطبيق المراسلات الفورية الشهير، وهي التي تجعل قراءة الرسائل عبر "واتساب" أقل ضررا على أعين المستخدمين. وستتيح هذه الميزة التي يتوقع دمجها في "واتساب" هذا العام بحسب تقرير نشرته صحيفة "الصن" البريطانية، قراءة النصوص البيضاء على خلفية داكنة اللون.

وبحسب ما ذكر موقع WABetaInfo ، فإن "واتساب" تعمل على الكود الخاصة بهذه الميزة ضمن تطبيقها، دون أن يحدد موعدا نهائيا لإطلاقها، مرجحا أن يحدث ذلك العام الجاري. وإلى جانب "النمط المظلم"، تعمل "واتساب" على إضافة جديدة تتمثل في تمكين المستخدمين من الاستماع إلى الرسائل الصوتية الواردة إليهم واحدا تلو الآخر "آليا" دون الحاجة إلى نقر كل واحد منها بعد انتهاء السابق.

ومن المرجح أيضا إضافة ميزة أمنية مهمة في التطبيق هذا العام وهي "بصمة الإصبع"، والتي ستكون ضرورية عند فتح التطبيق للتحقق من هوية المستخدمين، وتجنب وقوع الرسائل في أيدي أشخاص غير مصرح لهم بقراءتها.

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