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نقابة المحامين تخرّج محاميها بحفل مهيب
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القدس والقضاء

نقابة المحامين تخرّج 1409 محامين في حفل مهيب في القدس

اقامت نقابة المحامين في اسرائيل حفلا لتوزيع شهادات المحاماة على ألف وأربع مائة وتسعة محامين الذين اجتازوا امتحان النقابة


صور من الحفل

المحامي وائل خلايلة رئيس لجنة التدريب القطرية في النقابة دعى لتشكيل لجنة جماهيرية تشمل كافة المعنيين لوضع مقاييس جديدة وعادلة للامتحانات النقابة لوضع حد للشكاوى المستمرة بشأن صعوبة الامتحانات

تحدثت وزيرة القضاء اييلت شاكيد التي هنأت المحامين الجدد وأعلنت عن نيتها تبني اقتراح تعيين لجنة جماهيرية بناء على دعوة المحامي خلايلة

عمّم احسان خلايلة، المستشار الإعلامي لنقابة المحامين في إسرائيل، بيانًا صحفيًا، جاء فيه ما يلي:"اقامت نقابة المحامين في اسرائيل حفلا لتوزيع شهادات المحاماة على ألف وأربع مائة وتسعة محامين الذين اجتازوا امتحان النقابة الأخير وممن حصلوا على علامة 60 وما فوق في الامتحانين الذين سبقاه.
وحضر الحفل القائم باعمال رئيس نقابة المحامين في اسرائيل المحامي اوري كينان ووزيرة العدل ايليت شاكيد ورئيسة المجلس القطري المحامية حافا مريتسكي، ومدير عام نقابة المحامين، اوري الفارسي ورؤساء الالوية وأعضاء من المجلس القطري في نقابة المحامين".

وتابع البيان:"وافتتح الحفل المحامي وائل خلايلة رئيس لجنة التدريب القطرية في النقابة والذي دعى لتشكيل لجنة جماهيرية تشمل كافة المعنيين لوضع مقاييس جديدة وعادلة للامتحانات النقابة لوضع حد للشكاوى المستمرة بشأن صعوبة الامتحانات، واكد ان النقابة ليست مسؤولة عن صياغة الأسئلة، وان الامر يعود الى لجنة من الخبراء تعين من قبل وزير القضاء.
ثم تحدثت وزيرة القضاء اييلت شاكيد التي هنأت المحامين الجدد وأعلنت عن نيتها تبني اقتراح تعيين لجنة جماهيرية بناء على دعوة المحامي خلايله، وأكدت أن وزارتها ستتعاون مع النقابة لما هو في مصلحة طلبة الحقوق.
ورحب المحامي اوري كينان بالخريجين الجدد مشددا على اهمية عمل المحامي بمهنية عالية مؤكدا أن النقابة مستعدة للتعاون مع كافة الجهات المعنية من اجل رفع مستوى المحامين، مؤكدا ان هناك مكانا لكل الخريجين الجدد وأن النقابة لا تسعى بأي حال من الأحوال لتقليل عدد المحامين في البلاد. وأضاف ان النقابة تمر حاليا مرحلة حرجة في ظل التطورات المتعلقة برئيسها السابق، ولكنه مقتنع أنها ستعبر هذه المرحلة وتخرج منها اكثر قوة وتأثيرًا"، إلى هنا البيان.

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