انطلاقة القائمة العربية بمبادرة الحزب القومي العربي
وصل إلى موقع العرب بيان صادر عن القائمة العربية، جاء فيه ما يلي:"شارك أمس السبت 2/2/2019 حشد كبير في اجتماع انطلاقة القائمة العربية، بمبادرة الحزب القومي العربي برئاسة السيد محمد حسن كنعان وقوى جماهيرية سياسية مُستقلة، والذي عقد في قاعة زين بمدينة طمرة ، وقد حضر الاجتماع المئات من أعضاء وكوادر الحزب، الى جانب نخبة من القوى والشخصيات الجماهيرية السياسية من مختلف البلدان العربية ومدن الساحل ومن كل قطاعات شعبنا ، وبرز كذلك من بين الحضور شخصيات مستقلة من رؤساء سلطات محلية حاليين وسابقين داعمين القائمة".