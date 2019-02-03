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انطلاقة القائمة العربية بمبادرة الحزب القومي العربي

وصل إلى موقع العرب بيان صادر عن القائمة العربية، جاء فيه ما يلي:"شارك أمس السبت 2/2/2019 حشد كبير في اجتماع انطلاقة القائمة العربية، بمبادرة الحزب القومي العربي برئاسة السيد محمد حسن كنعان وقوى جماهيرية سياسية مُستقلة، والذي عقد في قاعة زين بمدينة طمرة ، وقد حضر الاجتماع المئات من أعضاء وكوادر الحزب، الى جانب نخبة من القوى والشخصيات الجماهيرية السياسية من مختلف البلدان العربية ومدن الساحل ومن كل قطاعات شعبنا ، وبرز كذلك من بين الحضور شخصيات مستقلة من رؤساء سلطات محلية حاليين وسابقين داعمين القائمة".

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