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اليوم في الليجا: ريال مدريد يواجه ألافيس
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اليوم في الليجا: ريال مدريد يواجه ديبورتيفو ألافيس وسولاري يريح لاعبين قبل الكلاسيكو

أعلن سانتياجو سولاري عن قائمة الفريق لخوض مواجهة ديبورتيفو ألافيس، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ22 من الليجا

قرر سولاري استبعاد توني كروس وكارفاخال وإبراهيم دياز وفالفيردي، لأسباب فنية، بينما يغيب فاران للإيقاف، ولوكا زيدان وفاييخو، للإصابة

أعلن سانتياجو سولاري، المدير الفني لنادي ريال مدريد الاسباني، عن قائمة الفريق لخوض مواجهة ديبورتيفو ألافيس، اليوم الأحد في تمام الساعة 21:45، ضمن منافسات الجولة الـ22 من الليجا.

وقرر سولاري استبعاد توني كروس وكارفاخال وإبراهيم دياز وفالفيردي، لأسباب فنية، بينما يغيب فاران للإيقاف، ولوكا زيدان وفاييخو، للإصابة. فيما شهدت القائمة عودة ماريانو دياز، بعد تعافيه من الإصابة.

وتأتي هذه التغييرات التي شهدتها قائمة الملكي، لإراحة بعض عناصر الفريق، قبل مباراة الكلاسيكو أمام الغريم برشلونة ، الأربعاء المقبل، في ذهاب نصف نهائي كأس الملك.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: نافاس، كورتوا، ألتوبي.

خط الدفاع: راموس، ناتشو، مارسيلو، أودريوزولا، ريجيلون، خافي سانشيز.

خط الوسط: مودريتش، كاسيميرو، يورينتي، أسينسيو، إيسكو، وسيبايوس.

خط الهجوم: ماريانو دياز، بنزيما، بيل، فاسكيز، وفينيسيوس جونيور.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث بجدول ترتيب الليجا برصيد 39 نقطة، بينما يأتي ديبورتيفو ألافيس في المركز السادس برصيد 32 نقطة.

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