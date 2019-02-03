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المعارف تطلق أسبوع الابحار الآمن بالانترنت
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وزارة المعارف تطلق الأسبوع القومي للابحار الآمن في شبكة الانترنت

أطلقت وزارة التربية والتعليم الأسبوع القومي للابحار الآمن في شبكة الانترنت

الجديد لهذا العام : وزارة التّربية تعدّ حصّة تعليميّة لوضع حد أيضا في (الواتس أب)

وصل إلى موقع العرب بيان صادر عن كمال عطيلة، الناطق الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم للوسط غير اليهودي، جاء فيه ما يلي:"أطلقت وزارة التربية والتعليم الأسبوع القومي للابحار الآمن في شبكة الانترنت، وتعدّ الوزارة حصّة تعليميّة لدعم الطلاب وارشادهم لوضع حد في (الواتس أب) من خلال فيلم قصير يشرح للطلاب ويوجّههم في كيفيّة الاستعمال الصّحيح وعدم التّجريح بأحد".

وتابع البيان:"وقال المدير العام للوزارة، شموئيل أبواب:"في أسبوع الابحار الآمن نرشد الطلاب ورسالتنا واضحه " أيضا في الشبكة يوجد حد " حيث قمنا بتحضير عدّة حصص تعليميّة ومواد ارشاديّة تساعد الطلاب في كيفيّة الاستعمال الصّحيح والابحار الآمن في شبكة الانترنيت كذلك تزويد الطلاب بأدوات من شأنها أن تساعدهم عند الابحار في شبكة الانترنيت . زيادة الوعي عند الطلاب هامّة جدّا وستقوم الوزارة باستثمار جهود كبيرة للحد من كل مظاهر العنف".

وأضاف البيان:"الاسبوع القومي للابحار الآمن في شبكة الانترنيت يبدأ اليوم لغاية تاريخ 7.2.2019 حيث تقوم المؤسّسات التّعليميّة بنشاطات مختلفة في مركزها تذويت قيم الاستعمال الصّحيح لشبكة الانترنيت وعدم التّجريح بالآخرين . وزارة التّربية أعدّت حصّة تعليميّة لطلاب الصّفوف السّابعة - الثّانية عشرة من خلال تطبيق الواتس أب يرشد الطلاب لأهميّة ارسال رسائل لا تجرح أحدا مع التّشديد على استعمال اسلوب لائق وعدم الغاء أي طالب".

واختتم البيان:"وزارة التّربية اضافة لما ذكر فانّها تقوم بنشاطات على مدار العام الدّراسي للاستعمال الصحيح والابحار الآمن في شبكة الانترنيت وشبكات التّواصل الاجتماعي والاستعمال الصّحيح للتّطبيقات المختلفة كذلك قسم الخدمات النفسيّة والاستشاريّة في الوزارة يقوم بمرافقة جميع المؤسّسات التّعليميّة في هذا المجال.
قسم من نشاطات الوزارة:
* حصّة تعليميّة لطلاب الصّف ( السّابع- الثّاني عشر) لوضع حد في الواتس أب .
* نتوقّف، نفكّر ونقرّر لطلاب الصّف( الأوّل- الثّاني) حصّة تعليميّة تعنى بالتّفكير قبل ارسال أي رساله والّتوجّع لطلب مساعدة بالغين وقت الحاجة .
* تطوير مسؤوليّة شخصّية واجتماعيّة عند استعمال الهواتف الخليويّة ( طلاب الصّف الثّالث والرّابع ) .
* معرفة " الحدود " عند استعمال الهواتف الخليويّة والابحار في الشّبكة ما هو المسموح وما هو الممنوع ( طلاب الصّف الخامس والسّادس)"، إلى هنا البيان.

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