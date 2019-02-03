خلال نهاية الأسبوع: الشرطة تسجل 4000 مخالفة سير وتضبط 71 سائقًا ثملًا

افاد الناطق بلسان الشرطة في بيان عممه على وسائل الإعلام:"انه وفي اطار المساعي الحثيثة التي تبذلها الشرطة لمحابة حوادث الطرق القاتلة وسفك الدماء في الشوارع قام افراد من شرطة السير بحملة ضد مخالفات السير الخطيرة وذلك من اجل زيادة الشعور بالأمن والأمان في الشوارع العامة ولإنقاذ حياة مستخدمي الطريق. هذا وخلال الحملة تم تسجيل 4000 مخالفة سير في عطلة نهاية الأسبوع، وجاءت مخالفات السير على النحو التالي: تم ضبط 71 سائقًا وهو يقود سيارته تحت تأثير الكحول، بحيث تم مصادرة مركباتهم وسحب رخصة قيادتهم ل30 يومًا، بينما تم تسجيل 750 مخالفة سير لسائقين استخدموا الهاتف النقال خلال سفرهم، كذلك 170 مخالفة سير ضد سائقي شاحنات، و120 سائقًا ضبطوا من خلال الكاميرات وتمت مصادرة 83 سيارة ل30 يومًا وسحبت رخصة 108 سائقين".

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