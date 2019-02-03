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الاف الطلاب العرب في اليوم المفتوح في جامعة تل ابيب
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نجاح باهر في اليوم المفتوح في جامعة تل ابيب بمشاركة الاف الطلاب العرب

في يوم الجمعة الموافق 01.02.19 استقبلت جامعة تل ابيب أكثر من 130 حافلة منظمة تحمل ما يفوق ال 6500 طالب/ة عربي من كل ارجاء البلاد للمشاركة في اليوم المفتوح الذي تم تنظيمه والتجهيز له من قبل ادارة الجامعة

 

 جاء في بيان صادر عن جامعة تل ابيب:"في يوم الجمعة الموافق 01.02.19 استقبلت جامعة تل ابيب أكثر من 130 حافلة منظمة تحمل ما يفوق ال 6500 طالب/ة عربي من كل ارجاء البلاد للمشاركة في اليوم المفتوح الذي تم تنظيمه والتجهيز له من قبل ادارة الجامعة. تضمنت التجهيزات خدمات وبرنامج استقبال خاصه للضيوف من المدارس العربية وذلك بهدف زيادة نجاعة هذا اليوم للمعنيين والمتقدمين للتسجيل للجامعة.
استعدادا لليوم المفتوح تم تأهيل وتحضير اكثر من 60 طالب وطالبه من الجامعة لاستقبال الزائرين ومنحهم ترحيب خاص بالإضافة الى ارشاد مفصل للبرامج والمحاضرات المختلفة في هذا اليوم, بالإضافة الى تخصيص طلاب جامعيين كمرشدون في مدخل كل بناية من بنايات الجامعة لمنح شرح وافي عن كل قسم باللغة العربية. هذا وقد تم توزيع كراسات باللغة العربية تشمل تلخيص الخدمات والمشاريع الخاصة بالطلاب العرب في جامعة تل ابيب، بالإضافة الى تخصيص لقاء خاص للطالب العرب في عدة كليات في الجامعة واستقبالهم على يد محاضرين عرب ومندوبين من مكتب عميد الطلبة, وتمرير ورشات خاصة باللغة العربية لفحص الميول التعليمي على يد اخصائيين من كل مجال .
وعقب الدكتور يوسف مشهراوي "رئيس لجنة التوجيه العرب في الجامعة كالتالي: “شهدت جامعة تل ابيب يوما حافلا في اليوم المفتوح الاخير تميز بشعور الفائدة المديدة التي استمتعوا بها جميع الطلاب العرب الحاضرين من خلال الخدمات المناسبة التي خصصت لهم، كما شعر كل من رافق هؤلاء الطلاب من معلمين ومستشارين الذين حضروا اليوم المفتوح في سنين سابقة بفرق واضح في تجهيزات استقبال الطلاب العرب وتوفير لهم بيئة استقبال مريحة ومعطاءه“.
وفي تعقيب اخر جاء من الاستاذ شادي عثامنة, مركز التسويق في الجامعة علق الأستاذ شادي: "ردود الفعل التي تلقيناها من جميع الحاضرين كانت فوق المتوقع, سواء طلاب او مرافقين. اليوم المفتوح كان اشبه بعرس أكاديمي حافل وحيوي، شهدنا فيه اقبالا فوق المتوقع وذلك بفضل الله ثم بفضل طلاب الجامعة الذين بغالبهم تطوعوا لخدمة وارشاد الضيوف، فنوجه شكر خاص لهم، الذين من جهتهم شعروا بواجبهم الاجتماعي لخدمة ابناء مجتمعنا في هذه المرحلة".
ويذكر ان جامعة تل ابيب قد خصصت ميزانية خاصة لتوفير خدمات مناسبة لطلاب العرب في الجامعة ومنحهم الدعم

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