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اعتقال شاب فلسطيني (20 عامًا) وبحوزته سكين بالخليل
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الضفة الغربية

الشرطة: اعتقال شاب فلسطيني (20 عامًا) خلال محاولته دخول الحرم الإبراهيمي وبحوزته سكين

شرطيو حرس الحدود لاحظوا الشاب الفلسطيني البالغ من العمر (20عامًا) وهو يتقدم نحوهم مع فرقة متنزهين، بحيث طلبوا منه ان يخضع للتفتيش

جاء في بيان صادر عن المتحدث بإسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:"ان افرادًا من وحدة حرس الحدود في الشرطة الذين يعملون في الحرم الإبراهيمي في الخليل، ألقوا القبض على شاب فلسطيني وبحوزته سكين". وفي التفاصيل الإضافية جاء على لسان الناطق بلسان الشرطة:"ان شرطيو حرس الحدود لاحظوا الشاب الفلسطيني البالغ من العمر (20عامًا) وهو يتقدم نحوهم مع فرقة متنزهين، بحيث طلبوا منه ان يخضع للتفتيش، ومع تزايد شكوكهم نحو المشتبه قاموا بتوجيه السلاح نحوه عندها قام الشاب بإخراج سكين التي كان قد أخبأها تحت ملابسه، ألقاها على الأرض ورفع يديه".

 

وجاء ايضًا:"من تحقيق اولي اجراه افراد الشرطة مع المشتبه تبين انه كان ينوي القيام بعملية طعن. بحيث تم احالته للتحقيق على يد قوات الأمن". وجاء على لسان الشرطة:"سنواصل النشاط الميداني في منطقة الأماكن المقدسة بما في ذلك الحرم الإبراهيمي في الخليل، الذي يشكل أثناء فترة الأعياد مركزًا لعدد هائل من المصلين والزوار".

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كلمات دلالية
الشرطة شاب فلسطيني اعتقال سكين الحرم الإبراهيمي
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افاد الناطق بلسان الشرطة في بيان عممه على وسائل الإعلام: انه وفي اطار المساعي الحثيثة التي تبذلها الشرطة لمحابة حوادث الطرق القاتلة وسفك الدماء في الشوارع قام افراد من شرطة السير بحملة ضد مخالفات السير الخطيرة

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