الشرطة: اعتقال شاب فلسطيني (20 عامًا) خلال محاولته دخول الحرم الإبراهيمي وبحوزته سكين

جاء في بيان صادر عن المتحدث بإسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:"ان افرادًا من وحدة حرس الحدود في الشرطة الذين يعملون في الحرم الإبراهيمي في الخليل، ألقوا القبض على شاب فلسطيني وبحوزته سكين". وفي التفاصيل الإضافية جاء على لسان الناطق بلسان الشرطة:"ان شرطيو حرس الحدود لاحظوا الشاب الفلسطيني البالغ من العمر (20عامًا) وهو يتقدم نحوهم مع فرقة متنزهين، بحيث طلبوا منه ان يخضع للتفتيش، ومع تزايد شكوكهم نحو المشتبه قاموا بتوجيه السلاح نحوه عندها قام الشاب بإخراج سكين التي كان قد أخبأها تحت ملابسه، ألقاها على الأرض ورفع يديه".
وجاء ايضًا:"من تحقيق اولي اجراه افراد الشرطة مع المشتبه تبين انه كان ينوي القيام بعملية طعن. بحيث تم احالته للتحقيق على يد قوات الأمن". وجاء على لسان الشرطة:"سنواصل النشاط الميداني في منطقة الأماكن المقدسة بما في ذلك الحرم الإبراهيمي في الخليل، الذي يشكل أثناء فترة الأعياد مركزًا لعدد هائل من المصلين والزوار".
إقرا ايضا في هذا السياق:
- اليوم: الشرطة تطلب سلك طرق بديلة عن مفترق المشارف بالناصرة بين 21:00 مساءً حتى 05:00 فجرًا
- خلال نهاية الأسبوع: الشرطة تسجل 4000 مخالفة سير وتضبط 71 سائقًا ثملًا
- الشرطة: 637 مخالفة سير خلال نهاية الاسبوع في شوارع بالضفة الغربية
- الشرطة: اعتقال شاب خلال محاولته اضرام النيران بكاميرا مراقبة في شرقي القدس
- اصحاب البيوت المهددة بالهدم: غدا سنتظاهر.. نور نصر الله: تعرضت للاعتداء من قبل الشرطة
- سخنين: الدكتور صفوت ابو ريا يتصدى ويوقف اجراءات التنظيم والشرطة ضد الاكشاك
- الإثيوبيين يتظاهرون في تل أبيب ضد عنف الشرطة: اعتقالات واصابات بعد الاخلال بالنظام وشغب
- الشرطة تكشف عن نادٍ للمقامرة في مدينة الناصرة وتعتقل 6 أشخاص
- مواجهات بين الشرطة والمواطنين في قلنسوة خلال تظاهرة احتجاجية على هدم البيوت