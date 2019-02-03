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كل العرب أخبار اخبار الكنيست ابو عرار: سنخدم ابناء شعبنا بكل الوسائل المتاحة امامنا

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ابو عرار: سنخدم ابناء شعبنا بكل الوسائل المتاحة امامنا
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ابو عرار في اعقاب تحريض ليبرمان على لقاء اردوغان: سنخدم ابناء شعبنا بكل الوسائل المتاحة

عقب النائب المحامي طلب ابو عرار النائب عن القائمة العربية الموحدة ( الحركة الاسلامية ) صباح اليوم على تحريض أفيغدور ليبرمان على اثر الزيارة التي قام بها وفد الحركة الاسلاميّه والعربيه للتغيير

عقب النائب المحامي طلب ابو عرار النائب عن القائمة العربية الموحدة ( الحركة الاسلامية ) صباح اليوم على تحريض أفيغدور ليبرمان على اثر الزيارة التي قام بها وفد الحركة الاسلاميّه والعربيه للتغيير لاسطنبول واللقاء مع الرئيس التركي اوردغان والتي تمحورت حول إطلاق سراح المعتقلين من الداخل وقضية القدس والاقصى، وقضايا المنح الدراسية، قائلًا : لا نستغرب تحريض هذا المأفون المهاجر والذي يحرض بالاكاذيب على المجتمع العربي في الداخل لأجل رفع اسهم حزبه المتضعضعه في ال انتخابات المقبله وسنخدم ابناء شعبنا بشتى الوسائل المتاحة امامنا .

 

جاءت أقوال ابو عرار اليوم خلال مغادرة الوفد الاراضي التركية بعد لقاء مع القياده التركية بخصوص قضايا هامّة تتعلق بالمجتمع العربي في الداخل واهمها قضايا القدس والمسجد الأقصى وزيادة الإقتحامات وسياسة التهويد وضرورة تدخل تركيا وتأثيرها لمنع الإجراءات الإسرائيلية في محيط المسجد الأقصى ، والسياسة العنصريّة التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية ضد العرب الفلسطينيين في الداخل، وتم طرح قضية الدور التركي في جهود المصالحة الفلسطينية ورفع الحصار عن غزة وتشريع قانون القومية على يد حكومة نتانياهو في الكنيست الاسرائيلية.

يشار الى ان الوفد ضم كل من النائب طلب ابو عرار والنائب مسعود غنايم والنائب احمد الطيبي ، والنائب السابق أسامة السعدي والشيخ كامل ريان ، والسيد زهير يوسف رئيس مجلس دبورية، والسيد محمد منصور من الطيرة. وكذلك شاركت الحاجة فاطمة ريان عقيلة الشيخ كامل ريان، وكل من الدكتور صقر ابو صعلوك، مدير مكتب النائب طلب ابو عرار، والأستاذ احمد دراوشه مدير مكتب الدكتور احمد الطيبي" .

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