بالفيديو - ملثم يضرم النيران في مركبة احد المواطنين في قرية نحف

قام ملثمون فجر اليوم الاحد، باحراق سيارة احد المواطنين في بلدة نحف، امام كاميرات المراقبة. وتسبب الأمر باضرار جسيمة للسيارة. وقد باشرت الشرطة التحقيق في الحادث. هذا ووصل الى موقع العرب توثيق بالفيديو لجريمة اضرام النيران.
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