الناصرة: محاضرة عن الإدارة المالية السليمة ضمن مشروع مصلحة لك في بنك هبوعليم

اقيمت محاضرة تحت عنوان "الإدارة الماليّة السّليمة لذوي المصالح التجاريّة الصغيرة" ضمن مشروع "مصلحة لك" لجمعيّة التمكين الاقتصادي للنساء تحت رعاية بنك هپوعليم، حيث قام السيد روجيه شقحة من بنك هبوعليم في الناصرة بتقديم محاضرة للنساء حول موضوع الإدارة المالية السّليمة ومواضيع بنكيّة وماليّة أخرى، وكانت المحاضرة شيّقة وقيّمة حيث أبدوا المشاركات إهتمام كبير وقاموا بالمشاركة وطرح الأسئلة العديدة في مواضيع بنكيّة مختلفة.

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