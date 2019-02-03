اليوم: الشرطة تطلب سلك طرق بديلة عن مفترق المشارف بالناصرة بين 21:00 مساءً حتى 05:00 فجرًا

دعا الناطق بلسان الشرطة في بيانٍ عممه على وسائل الاعلام جمهور السائقين في منطقة الناصرة الى الإمتناع عن الوصول الى مفترق المشارف (المدخل الشمالي للمدينة) على تقاطع شارع 79 و700 وذلك بسبب اعمال التطوير والتعبيد التي تجري في المكان، وسلك طريق بديلة. وذلك ما بين الساعات التاسعة مساءً 21:00 حتى الخامسة صباحًا 05:00 بحيث من المتوقع ان يشهد المكان اغلاق الشارع بشكل كلي وازدحامات مرورية خانقة.
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