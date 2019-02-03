اغانى عراقيةاغاني اماراتيةاغاني بحرينيةاغاني خليجيةاغاني سعوديةاغاني سوريةاغاني عربيةاغاني فلسطينيةاغاني كويتيةاغاني لبنانيةاغاني لبنانيةاغاني مصرية
برج الحملبرج الثوربرج الجوزاءبرج السرطانبرج الاسدبرج العذراءبرج الميزانبرج العقرببرج القوسبرج الجديبرج الدلوبرج الحوت
الدوري الاسباني الدوري الاسباني الدوري الألماني الدوري الألماني الدوري الإيطالي الدوري الإيطالي كأس الاتحاد كأس الاتحاد الدوري الانجليزي الدوري الانجليزي الدوري الفرنسي الدوري الفرنسي الدوري المصري الدوري المصري بروليغ السعودي بروليغ السعودي الدرجة الممتازة الدرجة الممتازة الدرجة العليا الدرجة العليا
أخباررياضة وشبابفنانينرأي حراسواق العربسياراتصحةمطبخسياحةرجالشباب وصبايااولادثقافة جنسيةكوكتيلمجتمعستايلمنبر العربجامعات / مدارس
افلام اجنبيةافلام عربيةافلام كرتونافلام مصرية قديمةافلام هنديةبرامج تلفزيونفيديو كليبمسرحياتمسلسلات اجنبيةمسلسلات تركيةمسلسلات عربيةمسلسلات كرتونمقاطع مضحكةملخصات المباريات
الناصرة والقضاء شفاعمرو والقضاءالمغار والقضاءسخنين والمنطقةالرامة والمنطقةالشاغورعكا والمنطقةكفرياسيف والقضاءالجليل الاعلىحيفا والمنطقة مدن الساحلقرى المرجالمثلث الشماليوادي عارةالمثلث الجنوبيالنقبالقدس والقضاء منطقة الجولانالضفة الغربيةقطاع غزة
موقع موبايل مسلسلات رمضان تطبيق اندرويد تطبيق ايفون قسم الاعلانات حول الصحيفة اقتراحات راسل الادارة للاتصال بنا
كل العرب مدن الساحل أخبار اخبار محلية ضبط 104 كيلوغرام كنابس بقيمة 10 ملايين شيكل في منزل

أخبارNews & Politics

ضبط 104 كيلوغرام كنابس بقيمة 10 ملايين شيكل في منزل
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب صحيفة كل العرب
حاله الطقس

الناصرة
سماء صافية
17

حيفا
سماء صافية
17

ام الفحم
سماء صافية
17

القدس
سماء صافية
17

تل ابيب
سماء صافية
17

عكا
سماء صافية
17

راس الناقورة
سماء صافية
18

كفر قاسم
سماء صافية
17

قطاع غزة
سماء صافية
15

ايلات
سماء صافية
17
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement
مدن الساحل

ضبط 104 كيلوغرام كنابس وماريحوانا بقيمة 10 ملايين شيكل في فيلا بتل ابيب

خلال حملة مكثفة لمحاربة افة السموم والمخدرات اعتقلت الشرطة مشتبهًا من تل ابيب والذي اقام في منزله مختبرًا للسموم والمخدرات من نوع ماريحوانا حيث عثرت الشرطة في فيلته المؤلفة من 5 غرف مئات اشتال المخدر تزن نحو 104 كيلو غرام

خلال حملة مكثفة لمحاربة افة السموم والمخدرات اعتقلت الشرطة مشتبهًا من تل ابيب والذي اقام في منزله مختبرًا للسموم والمخدرات من نوع ماريحوانا حيث عثرت الشرطة في فيلته المؤلفة من 5 غرف مئات اشتال المخدر تزن نحو 104 كيلو غرام وهي موزعة في كل الغرف، كما ضبطت الشرطة ادوات مختلفة كان يستخدمها المشتبه بالاضافة الى هواتف نقالة وميزان تجاري".

إقرا ايضا في هذا السياق:

كلمات دلالية
مخدرات كنابس تل ابيب
نحف: ملثم يضرم النيران في مركبة احد المواطنين في نحف
قام ملثمون فجر اليوم الاحد، باحراق سيارة احد المواطنين في بلدة نحف، امام كاميرات المراقبة. وتسبب الأمر باضرار جسيمة للسيارة. وقد باشرت الشرطة التحقيق في الحادث. هذا ووصل الى موقع العرب توثيق بالفيديو لجريمة اضرام النيران

رأي وآخر

هذه المقالات عبارة عن رأي حر ينشر في منبر الجماهير العربية "كل العرب" ارسل مقالك الآن
خالد خليفة
اقتناص الفرص/ بقلم: خالد خليفة
عيد جبيلي
بعد انتخابات مرشحي الجبهة/ عيد جبيلي
محمد فؤاد زيد الكيلاني
زمن الهيمنة الأمريكية انتهى/ محمّد الكيلاني
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2018
ابراج 2018
alarabalarab