ضبط 104 كيلوغرام كنابس وماريحوانا بقيمة 10 ملايين شيكل في فيلا بتل ابيب

خلال حملة مكثفة لمحاربة افة السموم والمخدرات اعتقلت الشرطة مشتبهًا من تل ابيب والذي اقام في منزله مختبرًا للسموم والمخدرات من نوع ماريحوانا حيث عثرت الشرطة في فيلته المؤلفة من 5 غرف مئات اشتال المخدر تزن نحو 104 كيلو غرام وهي موزعة في كل الغرف، كما ضبطت الشرطة ادوات مختلفة كان يستخدمها المشتبه بالاضافة الى هواتف نقالة وميزان تجاري".
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