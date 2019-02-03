الشرطة: 637 مخالفة سير خلال نهاية الاسبوع في شوارع بالضفة الغربية

عمم الناطق بلسان الشرطة بيانًا على وسائل الإعلام جاء فيه:"خلال نهاية الأسبوع عمل افراد الشرطة في مناطق يهودا والسامرة (الضفة الغربية) في خطوة مشددة ضد مخالفات السير التي تشكل خطرًا على عابري السبيل وخلال الحملة سجلت الشرطة بمساعدة قوات امن من الوحدات المختلفة نحو 637 مخالفة سير".

وجاء في بيان الشرطة انه وخلال الحملة ايضًا تم سحب رخصة القيادة لـ 18 سائقًا فيما تم مصادرة 17 مركبة غير صالحة للإستعمال وصودرت 13 مركبات اضافية لأسباب اخرى وتم تسجيل 37 مخالفة استخدام الهاتف خلال القيادة بالاضافة الى 85 مخالفة سرعة اعلى من المسموح بها و72 مخالفة بسبب اجتياز خطر".

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