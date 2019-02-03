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اعتقال مشتبهين على خلفية الشجار واطلاق النار في طمرة
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شفاعمرو والقضاء

اعتقال مشتبهين (38 و24 عامًا) على خلفية الشجار واطلاق النار في طمرة امس

شرطة اعتلقت فجر اليوم شابين من سكان مدينة طمرة يبلغان من العمر 38 و24 عامًا وذلك في اعقاب الشجار الذي نشب على خلفية جدال حاد وتخلله إطلاق نار صوب محلٍ تجاري اسفر عن اصابة شاب (24 عامًا) بجراح متوسطة

افاد الناطق بلسان الشرطة في بيان عممه على وسائل الإعلام:"ان الشرطة اعتلقت فجر اليوم شابين من سكان مدينة طمرة يبلغان من العمر 38 و24 عامًا وذلك في اعقاب الشجار الذي نشب على خلفية جدال حاد وتخلله إطلاق نار صوب محلٍ تجاري اسفر عن اصابة شاب (24 عامًا) بجراح متوسطة". واضاف البيان:"ان الشرطة تنسب للشابين شبهات اطلاق النار الذي عقب الجدال مع الشاب المصاب ظهيرة أمس". هذا وقالت الشرطة ان التحقيق في ملف القضية مازال مستمرًا.

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