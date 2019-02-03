تخليص 4 عالقين جراء حريق داخل مبنى سكني في مدينة بئر السبع

جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، الناطق الرسمي باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للمجتمع العربي:"عملت طواقم اطفاء وانقاذ من محطة بئر السبع على اخماد حريق شب داخل مبنى سكني مكون من 4 طوابق في المدينة، حيث تبين ان النار اندلعت في الطابق الرابع. رجال الاطفاء والانقاذ خلصوا 4 عالقين من داخل المبنى، كما عملوا على اخماد الحريق بشكل نهائي واخراج الدخان الكثيف من المكان الى جانب اجراء عمليات تمشيط وبحث عن عالقين اخرين".
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