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الشرطة: اعتقال شاب خلال محاولته اضرام النيران بكاميرا
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القدس والقضاء

الشرطة: اعتقال شاب خلال محاولته اضرام النيران بكاميرا مراقبة في شرقي القدس

قال الناطق بلسان الشرطة في بيان عممه على وسائل الإعلام: ان افرادًا من وحدة حرس الحدود في الشرطة في لواء القدس ضبطوا شابًا يبلغ من العمر 19 عامًا متلبسًا خلال محاولة اضرام النيران بكاميرا مراقبة في شرقي القدس، حيث تم اقتياد الشاب للتحقيق

قال الناطق بلسان الشرطة في بيان عممه على وسائل الإعلام:"ان افرادًا من وحدة حرس الحدود في الشرطة في لواء القدس ضبطوا شابًا يبلغ من العمر 19 عامًا متلبسًا خلال محاولة اضرام النيران بكاميرا مراقبة في شرقي القدس، حيث تم اقتياد الشاب للتحقيق وسيتم عرضه على المحكمة من اجل النظر بطلب تمديد اعتقاله لمواصلة التحقيق".

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خلال حملة مكثفة لمحاربة افة السموم والمخدرات اعتقلت الشرطة مشتبهًا من تل ابيب والذي اقام في منزله مختبرًا للسموم والمخدرات من نوع ماريحوانا حيث عثرت الشرطة في فيلته المؤلفة من 5 غرف مئات اشتال المخدر تزن نحو 104 كيلو غرام

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