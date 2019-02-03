الشرطة: اعتقال شاب خلال محاولته اضرام النيران بكاميرا مراقبة في شرقي القدس

قال الناطق بلسان الشرطة في بيان عممه على وسائل الإعلام:"ان افرادًا من وحدة حرس الحدود في الشرطة في لواء القدس ضبطوا شابًا يبلغ من العمر 19 عامًا متلبسًا خلال محاولة اضرام النيران بكاميرا مراقبة في شرقي القدس، حيث تم اقتياد الشاب للتحقيق وسيتم عرضه على المحكمة من اجل النظر بطلب تمديد اعتقاله لمواصلة التحقيق".

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