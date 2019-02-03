ملاكي - بقلم: شاكر فريد حسن

إلى ابنتي آلاء في عيد ميلادها
بقلم : شاكر فريد حسن
ما اجملها من زهرة
عبق أريجها في كل
الأرجاء
إنها ملاك روحي
ووحي هبط
من السماءِ
جاءتني بعد
ترقب وانتظار
فحلت البشائر
واشرقت الأنوار
طيبةٌ ونقاء روح
كأمها الراحلة
وسحرها يسبي
عيني الناظر
من عينيها تشع
البراءة
والجمال
في قلبها
يتدفق نبع
الهوى
وفي أعطافها
ترعرعت أختها
"عدن"
يا بنيتي
في عيدك
افرحي
غني
واسعدي
وعمرًا مديدًا
أرجوه لكِ
ونجاحًا باهرًا
في علمكِ
ودراستك ِ
إقرا ايضا في هذا السياق:
- أمي يا ملاكي/ بقلم: أسماء طنوس
- أُمّي يا ملاكي/ بقلم: أسماء طنوس
- السيسي: أتنازل عن نصف أملاكي ونصف راتبي لمصر وهي أمانة في رقبة جيشها
- المطران شقور: تنحيت وكتبت كل أملاكي ومدرسة مار إلياس والعقارات للكنيسة
- احبك يا ملاكي/بقلم:سامي رفيق الاحزان
- الى عشيقتي أعشق ملاكي/ بقلم: العاشق
- صاحب اليد الذهبية يكتب على العرب:ملاكي النائم
- قصيدة اشتاق اليك ملاكي/ بقلم: سامي ياسين
- أمي يا ملاكي/بقلم الطفل:مجد نضال موسى