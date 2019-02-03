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حالة الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة
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حاله الطقس

الناصرة
سماء صافية
11

حيفا
سماء صافية
11

ام الفحم
سماء صافية
10

القدس
سماء صافية
10

تل ابيب
سماء صافية
9

عكا
سماء صافية
11

راس الناقورة
سماء صافية
11

كفر قاسم
سماء صافية
10

قطاع غزة
سماء صافية
7

ايلات
سماء صافية
11
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حالة الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة

يكون الطقس صافياً، ومائلاً للبرودة في المناطق الجبلية، ولطيفاً في باقي المناطق نهاراً، وغائماً جزئياً وبارداً ليلاً

درجات الحرارة تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية

يطرأ اليوم الأحد ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس صافياً، ومائلاً للبرودة في المناطق الجبلية، ولطيفاً في باقي المناطق نهاراً، وغائماً جزئياً وبارداً ليلاً، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.


صورة توضيحية

وفي يوم غد الاثنين لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى صافٍ، ومائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا مما يزيد الإحساس بالبرودة.
وفي يوم الثلاثاء لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس صافياً إلى غائم جزئي، ومائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً ليلاً، وخلال ساعات الليل يحتمل تساقط زخات محلية من الأمطار على بعض المناطق، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا مما يزيد الإحساس بالبرودة.
وفي يوم الأربعاء يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 5 درجات مئوية، ويكون الطقس غالباً غائم، ومائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً ليلاً، وخلال ساعات النهار تسقط أمطار محلية على بعض المناطق، وتمتد لمناطق أخرى خلال ساعات المساء والليل، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة.
وفي يوم الخميس يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط أمطار تكون رعدية غزيرة أحيانا فوق معظم المناطق، وتكون الرياح متقلبة الاتجاه معتدلة إلى نشطة السرعة.

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حالة الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة
حالة الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة
يكون الطقس صافياً، ومائلاً للبرودة في المناطق الجبلية، ولطيفاً في باقي المناطق نهاراً، وغائماً جزئياً وبارداً ليلاً

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