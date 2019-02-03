كورتوا: نحتاج هازارد في ريال مدريد وليس نيمار

أشار الحارس المخضرم تيبو كورتوا الذي يبلغ من العمر 26 عاماً، إلى أنه يتمنى انضمام مواطنه إدين هازارد لناديه ريال مدريد الإسباني وليس البرازيلي نيمار دا سيلفا، مؤكدًا على حبه الكبير للاعب نادي تشيلسي الإنجليزي

أكد الحارس البلجيكي المتألق تيبو كورتوا عملاق نادي العاصمة الإسبانية ريال مدريد، على أن فريقه يحتاج التعاقد مع مواطنه إدين هازارد لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي، وليس البرازيلي نيمار دا سيلفا جناح نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأشار الحارس المخضرم تيبو كورتوا الذي يبلغ من العمر 26 عاماً، إلى أنه يتمنى انضمام مواطنه إدين هازارد لناديه ريال مدريد الإسباني وليس البرازيلي نيمار دا سيلفا، مؤكدًا على حبه الكبير للاعب نادي تشيلسي الإنجليزي.

وتحدث تيبو كورتوا في حوار خاص مع صحيفة “هيت نيوسبلاد” البلجيكية قائلاً: “من سوف تختار نيمار أم هازارد؟، سأختار إدين بكل تأكيد فأنا أحبه حقاً، ولكن الخيار يعود بالطبع إلى النادي، أنا لا أعرف ما الذي سيحدث وهذا ليس من اختصاصي إنه قرار رئيس ريال مدريد ومجلس الإدارة”.

وبشأن ريال مدريد: “الفريق يسير بشكل جيد للغاية، كريم بنزيما في حالة رائعة وسجل 17 هدفاً، وبدأ جاريث بيل بشكل ممتاز ولكنه بعد ذلك اضطر للتعامل مع الإصابات، في المباريات نظهر بصورة رائعة ولكن في بعض الأحيان لا يمكننا التسجيل”.

جدير بالذكر أن نادي ريال مدريد الإسباني، يرتبط اسمه بالتعاقد مع الثنائي إدين هازارد ونيمار دا سيلفا، ولكن البلجيكي هو الأقرب للانضمام للقلعة البيضاء في نهاية الموسم الجاري.

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