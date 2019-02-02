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كل العرب الناصرة والقضاء أخبار اخبار محلية الناصرة: أمسية لذكرى المرحوم الدكتور وائل جهشان ب

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الناصرة: أمسية لذكرى المرحوم الدكتور وائل جهشان ب تصوير: -
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الناصرة والقضاء

الناصرة: أمسية لذكرى المرحوم الدكتور وائل جهشان بمشاركة حشد كبير

احتضنت قاعة مار يوسف في مدينة الناصرة أمسية مميزة احياء لذكرى د.وائل جهشان الذي توفي قبل فترة وجيزة، إثر مرض عضال لم يمهله طويلا.

 

احتضنت قاعة مار يوسف في مدينة الناصرة أمسية مميزة احياء لذكرى د.وائل جهشان الذي توفي قبل فترة وجيزة، إثر مرض عضال لم يمهله طويلا.

وقد حضر الحفل عدد كبير من الناشطين والأعضاء في الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحزب الشيوعي، فضلا عن قيادات حزبية وأعضاء كنيست منهم النائبة عايدة توما، النائب ايمن عودة والنائب يوسف جبارين، ورئيس لجنة المتابعة محمد بركة وقيادات أخرى، الى جانب عائلة المرحوم وبالاضافة الى اقربائه وأصدقائه.
وتخلل الحفل تخلل كلمات تأبينية عديدة تطرقت جميعها الى مآثر ومحاسن الدكتور جهشان الذي عرف بطيبته ووطنيته ومحبته ومساعدته للجميع.يشار الى ان المرحوم كان شغل منصب سكرتيرا سابقا لفرع الحزب الشيوعي في الناصرة.
يذكر ان الراحل هو ابن الشاعر الراحل شكيب جهشان وشقيق دكتور اياد جهشان نائب مدير المستشفى الفرنسي في الناصرة ومدير قسم النساء والتوليد فيها.


كلمات دلالية
الناصرة: أمسية لذكرى المرحوم الدكتور وائل جهشان ب
احتضنت قاعة مار يوسف في مدينة الناصرة أمسية مميزة احياء لذكرى د.وائل جهشان الذي توفي قبل فترة وجيزة، إثر مرض عضال لم يمهله طويلا.

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