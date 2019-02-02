ليبرمان: مكان نواب القائمة المشتركة في تشريعي رام الله وليس الكنيست بعد لقائهم مع أردوغان

"القدس" دوت كوم - ترجمة خاصة - هاجم أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب (إسرائيل بيتنا)، مساء اليوم السبت، النواب العرب عن القائمة العربية المشتركة في الكنيست الإسرائيلي بعد لقائهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وقال ليبرمان في تغريدة له عبر (تويتر)، إنه ولأول مرة يتوافق مع أردوغان الذي قال خلال استقبال النواب العرب أنهم يخدمون المصالح الفلسطينية.وأضاف "من الواضح أنهم ينتمون إلى البرلمان في رام الله، وليس الكنيست الإسرائيلي، ولذلك مكانهم هناك في رام الله".
وكان النواب العرب توجهوا إلى تركيا للقاء أردوغان لمطالبته بالإفراج عن ثلاثة من فلسطينيي الداخل بعد أن اعتقلوا في تركيا أثناء البحث عن كلى للزراعة وتم مناقشة العديد من المسائل منها المسجد الاقصى.
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