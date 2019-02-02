يوفنتوس يسقط مجدداً ويتعادل مع بارما في الدوري الايطالي

يذكر أن يوفنتوس قد خسر المباراة الماضية أمام أتلانتا بثلاثية نظيفة ، ضمن ربع نهائي كأس إيطاليا

واصل يوفنتوس الدوران في دوامة النتائج المخيبة ، بالتعادل أمام بارما بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل ثلاثة ، في مباراة مثيرة جمعته مع بارما على أرضية ملعب “آرينا ستاديوم” ، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإيطالي.وانتهت المباراة بين يوفنتوس وبارما بالتعادل بثلاثة أهداف مقابل ثلاثة ، ولم ينجح البيانكونيري بالفوز رغم تسجيل رونالدو هدفين.

وكانت البداية من رونالدو الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 36 ، قبل أن يضيف زميله دانييلي روجاني الهدف الثاني في الدقيقة 62.ولم تمر سوى دقيقتين حتى قلص أنتونيو باريلا النتيجة لبارما ، لكن كريستيانو رونالدو وسع الفارق بعد دقيقتين أيضاً ، عندما أحرز ثاني أهدافه وثالث أهداف يوفنتوس في الدقيقة 66.

وفي الدقيقة 74 سجل الإيفواري جيرفينيو الهدف الثاني لبارما ، قبل أن يعادل اللاعب نفسه النتيجة في الدقيقة الثالثة من وقت بدل الضائع.وبهذا التعادل فشل يوفنتوس بالابتعاد كثيراً في الصدارة ، ليصبح في رصيده 60 نقطة ، وبفارق 9 نقاط عن ملاحقه نابولي ، ورفع بارما رصيده إلى النقطة 29 في المركز الحادي عشر.

وبالنسبة لرونالدو فقد انفرد في صدارة ترتيب هدافي البطولة ، وفي جعبته 17 هدفاً ، وبفارق هدف واحد عن ملاحقه فابيو كوالياريلا مهاجم سامبدوريا.يذكر أن يوفنتوس قد خسر المباراة الماضية أمام أتلانتا بثلاثية نظيفة ، ضمن ربع نهائي كأس إيطاليا.

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