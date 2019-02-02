نتائج مباريات اليوم السبت في جميع درجات الدوري الاسرائيلي

الدرجة العليا – الأسبوع 21
مكابي بيتح تكفا - هبوعيل رعنانا 1-1
نادي أشدود - هبوعيل الخضيرة 2-3
هبوعيل بئر السبع - مكابي نتانيا 1-1
بني يهودا تل أبيب - بيتار القدس 0-2
الدرجة الأولى – الأسبوع 18
المنطقة الشمالية
هبوعيل هرتسليا - هبوعيل أم الفحم 0-0
المنطقة الجنوبية
بيتار كفار سابا - هكواح رمات جان 1-2
الدرجة الثانية – الأسبوع 20
المنطقة الشمالية "أ"
الاخاء عكا - الأخوة كفر مندا 2-4
مكابي شفاعمرو - شباب طمرة 1-6
نادي كفر كنا - مكابي يركا 2-0
المنطقة الشمالية "ب"
هبوعيل مصمص - هبوعيل عرعرة 1-2
نادي دبورية - هبوعيل دالية الكرمل 3-1
أبناء باقة الغربية - مكابي الرينة 0-0
المنطقة الجنوبية "ب"
نادي أشدود - نادي يروحام 1-0