اغانى عراقيةاغاني اماراتيةاغاني بحرينيةاغاني خليجيةاغاني سعوديةاغاني سوريةاغاني عربيةاغاني فلسطينيةاغاني كويتيةاغاني لبنانيةاغاني لبنانيةاغاني مصرية
برج الحملبرج الثوربرج الجوزاءبرج السرطانبرج الاسدبرج العذراءبرج الميزانبرج العقرببرج القوسبرج الجديبرج الدلوبرج الحوت
الدوري الاسباني الدوري الاسباني الدوري الألماني الدوري الألماني الدوري الإيطالي الدوري الإيطالي كأس الاتحاد كأس الاتحاد الدوري الانجليزي الدوري الانجليزي الدوري الفرنسي الدوري الفرنسي الدوري المصري الدوري المصري بروليغ السعودي بروليغ السعودي الدرجة الممتازة الدرجة الممتازة الدرجة العليا الدرجة العليا
أخباررياضة وشبابفنانينرأي حراسواق العربسياراتصحةمطبخسياحةرجالشباب وصبايااولادثقافة جنسيةكوكتيلمجتمعستايلمنبر العربجامعات / مدارس
افلام اجنبيةافلام عربيةافلام كرتونافلام مصرية قديمةافلام هنديةبرامج تلفزيونفيديو كليبمسرحياتمسلسلات اجنبيةمسلسلات تركيةمسلسلات عربيةمسلسلات كرتونمقاطع مضحكةملخصات المباريات
الناصرة والقضاء شفاعمرو والقضاءالمغار والقضاءسخنين والمنطقةالرامة والمنطقةالشاغورعكا والمنطقةكفرياسيف والقضاءالجليل الاعلىحيفا والمنطقة مدن الساحلقرى المرجالمثلث الشماليوادي عارةالمثلث الجنوبيالنقبالقدس والقضاء منطقة الجولانالضفة الغربيةقطاع غزة
موقع موبايل مسلسلات رمضان تطبيق اندرويد تطبيق ايفون قسم الاعلانات حول الصحيفة اقتراحات راسل الادارة للاتصال بنا
كل العرب رياضة وشباب رياضة محلية نتائج مباريات اليوم السبت في جميع درجات الدوري

رياضة وشبابSports

نتائج مباريات اليوم السبت في جميع درجات الدوري
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب صحيفة كل العرب
حاله الطقس

الناصرة
سماء صافية
12

حيفا
سماء صافية
12

ام الفحم
سماء صافية
12

القدس
سماء صافية
12

تل ابيب
سماء صافية
12

عكا
سماء صافية
12

راس الناقورة
سماء صافية
12

كفر قاسم
سماء صافية
12

قطاع غزة
سماء صافية
9

ايلات
سماء صافية
14
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

نتائج مباريات اليوم السبت في جميع درجات الدوري الاسرائيلي

مكابي بيتح تكفا - هبوعيل رعنانا 1-1 نادي أشدود - هبوعيل الخضيرة 2-3

الدرجة العليا – الأسبوع 21

مكابي بيتح تكفا - هبوعيل رعنانا 1-1
نادي أشدود - هبوعيل الخضيرة 2-3
هبوعيل بئر السبع - مكابي نتانيا 1-1
بني يهودا تل أبيب - بيتار القدس 0-2

الدرجة الأولى – الأسبوع 18

المنطقة الشمالية

هبوعيل هرتسليا - هبوعيل أم الفحم 0-0

المنطقة الجنوبية

بيتار كفار سابا - هكواح رمات جان 1-2

الدرجة الثانية – الأسبوع 20

المنطقة الشمالية "أ"

الاخاء عكا - الأخوة كفر مندا 2-4
مكابي شفاعمرو - شباب طمرة 1-6
نادي كفر كنا - مكابي يركا 2-0

المنطقة الشمالية "ب"

هبوعيل مصمص - هبوعيل عرعرة 1-2
نادي دبورية - هبوعيل دالية الكرمل 3-1
أبناء باقة الغربية - مكابي الرينة 0-0

المنطقة الجنوبية "ب"

نادي أشدود - نادي يروحام 1-0

كلمات دلالية
اسرائيل للوسطاء : "حذروا حماس اما التهدئة أو الحرب
كشفت القناة الثانية العبرية، مساء السبت، عن قيام الحكومة الإسرائيلية بإرسال رسالة تحذير حركة حماس، بضرورة الالتزام بالتهدئة، أو سترد بالحرب على غزة.

رأي وآخر

هذه المقالات عبارة عن رأي حر ينشر في منبر الجماهير العربية "كل العرب" ارسل مقالك الآن
خالد خليفة
اقتناص الفرص/ بقلم: خالد خليفة
عيد جبيلي
بعد انتخابات مرشحي الجبهة/ عيد جبيلي
محمد فؤاد زيد الكيلاني
زمن الهيمنة الأمريكية انتهى/ محمّد الكيلاني
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2018
ابراج 2018
alarabalarab