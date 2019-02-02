اسرائيل للوسطاء : حذروا حماس اما التهدئة أو الحرب حتى بوقت الانتخابات

كشفت القناة الثانية العبرية، مساء السبت، عن قيام الحكومة الإسرائيلية بإرسال رسالة تحذير حركة حماس، بضرورة الالتزام بالتهدئة، أو سترد بالحرب على غزة.
وأشارت القناة العبرية، الى أن رسالة التحذير تم نقلها الى حركة حماس بغزة، يوم الجمعة، بواسطة الوفد الأمني المصري، الذي زار غزة مؤخرا ووسطاء اخرون .وقالت اسرائيل للوسطاء "حذروا حماس ال انتخابات ليست قيدا مضيفة :" لن نتردد في شن حملة عسكرية حتى اثناء الحملة الانتخابية الجارية في اسرائيل.
وقالت القناة العبرية، إن إسرائيل طالبت من مصر، توفير الهدوء على حدود قطاع غزة، ووقف التظاهرات، وإلا لن تتردد في الدخول لمعركة عسكرية بقطاع غزة.وزعمت القناة الثانية الاسرئيلية انه وعلى خلفية التحذير كان هناك نهاية اسبوع هادئة نسبيًا على حدود غزة مشيرة الى ان حماس بانها مستعدة لوقف إطلاق النار إذا بقي معبر رفح مفتوحًا.
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