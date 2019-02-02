اصابة سائق دراجة نارية بجراح خطيرة في حادث قرب نهاريا

اصيب مساء السبت شاب، يقود دراجة نارية بجراح خطيرة بعد حادث طرق على شارع رقم 4 بمدخل مدينة نهاريا. وعملت طواقم الاسعاف على تقديم الاسعافات الاولية للمصاب ونقله الى المستشفى.

إقرا ايضا في هذا السياق: