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اصابة سائق دراجة نارية بجراح خطيرة في حادث قرب نهاريا
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عكا والمنطقة

اصابة سائق دراجة نارية بجراح خطيرة في حادث قرب نهاريا

اصيب مساء السبت شاب، يقود دراجة نارية بجراح خطيرة بعد حادث طرق على شارع رقم 4 بمدخل مدينة نهاريا. وعملت طواقم الاسعاف على تقديم الاسعافات الاولية للمصاب ونقله الى المستشفى.

 

اصيب مساء السبت شاب، يقود دراجة نارية بجراح خطيرة بعد حادث طرق على شارع رقم 4 بمدخل مدينة نهاريا. وعملت طواقم الاسعاف على تقديم الاسعافات الاولية للمصاب ونقله الى المستشفى.

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