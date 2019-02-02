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طمرة: اصابة شخص بعد اطلاق النار على محل تجاري بمدخل المدينة

افاد شاكر إدريس- من المركز الطبي أدم مديكس:" انه اصيب مساء السبت شخص بجراح طفيفة بعد اطلاق نار على احد المحلات في مدخل مدينة طمرة وتم نقل المصاب الى المستشفى".

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بلدية قلنسوة تستصدر امرا عاجلا يمنع هدم البيوت
استجابت المحكمة المركزية في اللد مساء اليوم السبت للطلب العاجل الذي قدمته بلدية قلنسوة بواسطة المحامي قيس يوسف ناصر لمنع هدم البيوت الثلاثة التي كان من المخطط هدمها بدءا من صباح يوم الاحد، واصدرت المحكمة امرا احترازيا يمنع الوحدة القطرية

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