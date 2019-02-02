ميسي ينقذ برشلونة من التعثر أمام فالنسيا

خيم التعادل الإيجابي بهدفين في كل شبكة، على موقعة برشلونة وفالنسيا التي أقيمت مساء اليوم السبت، على أرضية ملعب الكامب نو، ضمن فعاليات الجولة 22 من مسابقة الدوري الإسباني.

وشهدت الدقائق الأولى من المباراة، صناعة العديد من الفرص من كلا الطرفين، على غرار تسديدة دينيس تشيرشيف التي ارتطمت بالقائم، وتسديدة فيليب كوتينيو التي صدها حارس الخفافيش.وفي الدقيقة 24، افتتح فالنسيا شريط التسجيل عن طريق كيفن جاميرو بعد مرتدة سريعة ومتقنة من طرف الخفافيش، قبل أن يستغل المهاجم الفرنسي تمريرة بينية من رودريجو مورينو الذي استغل سوء الرقابة الفردية من مدافعي برشلونة.

وفي الدقيقة 32، عزز فالنسيا نتيجة اللقاء بهدفٍ ثانٍ عن طريق دانيال باريخو عبر ركلة جزاء تسبب فيها سيرجيو روبيرتو الظهير الأيسر لنادي برشلونة الذي عرقل دانيال فاس الجناح الدنماركي المميز.وفي الدقيقة 39، نجح ليونيل ميسي في تقليص الفارق لصالح الفريق الكتالوني عبر ركلة جزاء، وذلك بعدما تعرض نيلسون سيميدو للعرقلة داخل مربع العمليات، ليعود برشلونة إلى غرفة الملابس وهو متأخر بهدفين مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني، حاول إرنستو فالفيردي تدارك الموقف ليدفع بالظهير الأيسر جوردي ألبا بدلاً من نيلسون سيميدو، وهو ما جعل أداء برشلونة يتحسن قليلاً في النواحي الهجومية.

وفي الدقيقة 64، نجح ليونيل ميسي في تسجيل هدف التعادل للفريق الكتالوني، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، ليتمكن البرغوث الأرجنتيني من إنقاذ برشلونة مانحاً إياه نقطة ثمينة.ولم تشهد باقي الدقائق أي جديد يذكر على مستوى النتيجة، حيث حاول الفريق الكتالوني تسجيل هدف الفوز، لكنه واجه استماتة دفاعية من الخفافيش لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي.وبهذه النتيجة، رفع برشلونة رصيده إلى النقطة 50 في المرتبة الأولى، بفارق ست نقاط مؤقتاً عن أتلتيكو مدريد صاحب الوصافة، بينما وصل فالنسيا للنقطة 30 في المرتبة السابعة.

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