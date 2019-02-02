طمرة: اصابة شخص بعد اطلاق النار على محل تجاري بمدخل المدينة

اصيب مساء السبت شخص بجراح متوسطة بعد اطلاق نار على احد المحلات في مدخل مدينة طمرة وتم نقل المصاب الى المستشفى بواسطة طواقم اسعاف الزهراوي. وباشرت الشرطة التحقيق في الحادث.

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