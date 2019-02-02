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كل العرب المثلث الشمالي أخبار محاكم وجنائيات زيمر: اصابة شاب بعد تعرضه للدهس خلال شجار

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زيمر: اصابة شاب بعد تعرضه للدهس خلال شجار
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المثلث الشمالي

زيمر: اصابة شاب بعد تعرضه للدهس خلال شجار

اصيب مساء السبت، شاب بجراح طفيفة، بعد تعرضه للدهس خلال شجار في بلدة زيمر. وتم نقل المصاب الى المستشفى. وباشرت الشرطة التحقيق. وقد وثقت كاميرات المراقبة في المكان عملية الدهس.

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اصيب مساء السبت، شاب بجراح طفيفة، بعد تعرضه للدهس خلال شجار في بلدة زيمر. وتم نقل المصاب الى المستشفى. وباشرت الشرطة التحقيق. وقد وثقت كاميرات المراقبة في المكان عملية الدهس.

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