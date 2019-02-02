زيمر: اصابة شاب بعد تعرضه للدهس خلال شجار

اصيب مساء السبت، شاب بجراح طفيفة، بعد تعرضه للدهس خلال شجار في بلدة زيمر. وتم نقل المصاب الى المستشفى. وباشرت الشرطة التحقيق. وقد وثقت كاميرات المراقبة في المكان عملية الدهس.
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