جسر الزرقاء: اصابة شاب بجراح خطيرة بعد تعرضه لاطلاق نار

اصيب مساء السبت، شاب (30 عاما) بجراح خطيرة بعد تعرضه لاطلاق نار في بلدة جسرالزرقاء. وتم نقل المصاب الى مستشفى هيلل يافا في الخضيرة لاستكمال العلاج. وباشرت الشرطة التحقيق في الحادث.

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