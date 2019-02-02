اصابة شابين بحادث دهس في مدينة بئر السبع

اصيب مساء السبت شابين بجراح متوسطة بعد تعرضهما للدهس في مدينة بئر السبع. فيما اصيب سائق ال سيارة بجراح طفيفة. وتم نقل المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج. وباشرت الشرطة التحقيق في اسباب الحادث.

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