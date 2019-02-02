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اصابة شابين بحادث دهس في مدينة بئر السبع
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النقب

اصابة شابين بحادث دهس في مدينة بئر السبع

اصيب مساء السبت شابين بجراح متوسطة بعد تعرضهما للدهس في مدينة بئر السبع. فيما اصيب سائق السيارة بجراح طفيفة. وتم نقل المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج. وباشرت الشرطة التحقيق في اسباب الحادث.

 

اصيب مساء السبت شابين بجراح متوسطة بعد تعرضهما للدهس في مدينة بئر السبع. فيما اصيب سائق ال سيارة بجراح طفيفة. وتم نقل المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج. وباشرت الشرطة التحقيق في اسباب الحادث.

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اصيب مساء السبت، شاب (30 عاما) بجراح خطيرة بعد تعرضه لاطلاق نار في بلدة جسرالزرقاء. وتم نقل المصاب الى مستشفى هيلل يافا في الخضيرة لاستكمال العلاج. وباشرت الشرطة التحقيق في الحادث.

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