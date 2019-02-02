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مكابي كفركنا يفوز على مكابي يركا بهدفين نظيفين
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الناصرة والقضاء

مكابي كفركنا يفوز على مكابي يركا بهدفين نظيفين

حقق فريق مكابي كفركنا، بعد ظهر اليوم السبت فوزا بالنتيجة 2-0 على فريق مكابي يركا ضمن مباريات دوري الدرجة الثانية في المنطقة الشمالية والتي جرت على ملعب كفركنا البلدي.

 

 حقق فريق مكابي كفركنا، بعد ظهر اليوم السبت فوزا بالنتيجة 2-0 على فريق مكابي يركا ضمن مباريات دوري الدرجة الثانية في المنطقة الشمالية والتي جرت على ملعب كفركنا البلدي.

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