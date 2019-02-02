بايرن ميونخ يهدي دورتموند صدارة منفردة بالخسارة من ليفركوزن

أهدى نادي بايرن ميونخ، غريمه التقليدي ومنافسه المباشر نادي بو روسيا دورتموند صدارة منفردة في بطولة الدوري الألماني، بعد الخسارة الغير متوقعة من نادي باير ليفركوزن.

وخسر نادي بايرن ميونخ اليوم السبت، من نادي باير ليفركوزن بنتيجة 3-1، ضمن الجولة العشرين من بطولة الدوري الدرجة الأولى الألماني “بوندسليجا”، على ملعب باي أرينا معقل الفريق الفائز.وبدأ النادي البافاري بايرن ميونخ بالتسجيل ضد صاحب الأرض باير ليفركوزن، عن طريق النجم الشاب ليون جوريتسكا في الدقيقة 41 من عمر الشوط الثاني.

ونجح نادي باير ليفركوزن في قلب الطاولة على نادي بايرن ميونخ في الشوط الثاني، بعد تسجيل هدفين في خلال 10 دقائق عن طريق ليون بايلي وكيفن فولاند، قبل أن يسجل الهدف الثالث بأقدام نيكولاس ألاريو في الدقيقة 87.وبهذا الفوز يرتفع رصيد نادي باير ليفركوزن للنقطة 30 في المركز السادس بجدول الدوري الألماني، بينما توقف رصيد نادي بايرن ميونخ عند النقطة 42 في المركز الثاني.

وفي مباراة أخرى حقق فريق فولفسبورج الفوز ضد هيرتا برلين بهدف نظيف، بينما تعادل بوروسيا دورتموند ضد أينتراخت فرانكفورتبهدف لمثله، وفشل فيردر بريمن في تحقيق الفوز على حساب نورنييرج ليتعادل بهدف لمثله، وتعادل هوفنهايم مع فورتونا دوسلدورف بهدف لمثله.

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