اغانى عراقيةاغاني اماراتيةاغاني بحرينيةاغاني خليجيةاغاني سعوديةاغاني سوريةاغاني عربيةاغاني فلسطينيةاغاني كويتيةاغاني لبنانيةاغاني لبنانيةاغاني مصرية
برج الحملبرج الثوربرج الجوزاءبرج السرطانبرج الاسدبرج العذراءبرج الميزانبرج العقرببرج القوسبرج الجديبرج الدلوبرج الحوت
الدوري الاسباني الدوري الاسباني الدوري الألماني الدوري الألماني الدوري الإيطالي الدوري الإيطالي كأس الاتحاد كأس الاتحاد الدوري الانجليزي الدوري الانجليزي الدوري الفرنسي الدوري الفرنسي الدوري المصري الدوري المصري بروليغ السعودي بروليغ السعودي الدرجة الممتازة الدرجة الممتازة الدرجة العليا الدرجة العليا
أخباررياضة وشبابفنانينرأي حراسواق العربسياراتصحةمطبخسياحةرجالشباب وصبايااولادثقافة جنسيةكوكتيلمجتمعستايلمنبر العربجامعات / مدارس
افلام اجنبيةافلام عربيةافلام كرتونافلام مصرية قديمةافلام هنديةبرامج تلفزيونفيديو كليبمسرحياتمسلسلات اجنبيةمسلسلات تركيةمسلسلات عربيةمسلسلات كرتونمقاطع مضحكةملخصات المباريات
الناصرة والقضاء شفاعمرو والقضاءالمغار والقضاءسخنين والمنطقةالرامة والمنطقةالشاغورعكا والمنطقةكفرياسيف والقضاءالجليل الاعلىحيفا والمنطقة مدن الساحلقرى المرجالمثلث الشماليوادي عارةالمثلث الجنوبيالنقبالقدس والقضاء منطقة الجولانالضفة الغربيةقطاع غزة
موقع موبايل مسلسلات رمضان تطبيق اندرويد تطبيق ايفون قسم الاعلانات حول الصحيفة اقتراحات راسل الادارة للاتصال بنا
كل العرب رياضة وشباب رياضة عالمية ليفركوزن يقدم هدية لدورتموند ويفوز على بايرن ميونخ

رياضة وشبابSports

ليفركوزن يقدم هدية لدورتموند ويفوز على بايرن ميونخ
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب صحيفة كل العرب
حاله الطقس

الناصرة
سماء صافية
16

حيفا
سماء صافية
16

ام الفحم
سماء صافية
15

القدس
سماء صافية
15

تل ابيب
سماء صافية
14

عكا
سماء صافية
16

راس الناقورة
سماء صافية
16

كفر قاسم
سماء صافية
15

قطاع غزة
سماء صافية
12

ايلات
سماء صافية
16
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

بايرن ميونخ يهدي دورتموند صدارة منفردة بالخسارة من ليفركوزن

أهدى نادي بايرن ميونخ، غريمه التقليدي ومنافسه المباشر نادي بوروسيا دورتموند صدارة منفردة في بطولة الدوري الألماني، بعد الخسارة الغير متوقعة من نادي باير ليفركوزن.

 

أهدى نادي بايرن ميونخ، غريمه التقليدي ومنافسه المباشر نادي بو روسيا دورتموند صدارة منفردة في بطولة الدوري الألماني، بعد الخسارة الغير متوقعة من نادي باير ليفركوزن.

وخسر نادي بايرن ميونخ اليوم السبت، من نادي باير ليفركوزن بنتيجة 3-1، ضمن الجولة العشرين من بطولة الدوري الدرجة الأولى الألماني “بوندسليجا”، على ملعب باي أرينا معقل الفريق الفائز.وبدأ النادي البافاري بايرن ميونخ بالتسجيل ضد صاحب الأرض باير ليفركوزن، عن طريق النجم الشاب ليون جوريتسكا في الدقيقة 41 من عمر الشوط الثاني.

ونجح نادي باير ليفركوزن في قلب الطاولة على نادي بايرن ميونخ في الشوط الثاني، بعد تسجيل هدفين في خلال 10 دقائق عن طريق ليون بايلي وكيفن فولاند، قبل أن يسجل الهدف الثالث بأقدام نيكولاس ألاريو في الدقيقة 87.وبهذا الفوز يرتفع رصيد نادي باير ليفركوزن للنقطة 30 في المركز السادس بجدول الدوري الألماني، بينما توقف رصيد نادي بايرن ميونخ عند النقطة 42 في المركز الثاني.
وفي مباراة أخرى حقق فريق فولفسبورج الفوز ضد هيرتا برلين بهدف نظيف، بينما تعادل بوروسيا دورتموند ضد أينتراخت فرانكفورتبهدف لمثله، وفشل فيردر بريمن في تحقيق الفوز على حساب نورنييرج ليتعادل بهدف لمثله، وتعادل هوفنهايم مع فورتونا دوسلدورف بهدف لمثله.

إقرا ايضا في هذا السياق:

كلمات دلالية
بايرن ميونخ
جسر الزرقاء: اصابة شاب بجراح خطيرة باطلاق نار
اصيب مساء السبت، شاب (30 عاما) بجراح خطيرة بعد تعرضه لاطلاق نار في بلدة جسرالزرقاء. وتم نقل المصاب الى مستشفى هيلل يافا في الخضيرة لاستكمال العلاج. وباشرت الشرطة التحقيق في الحادث.

رأي وآخر

هذه المقالات عبارة عن رأي حر ينشر في منبر الجماهير العربية "كل العرب" ارسل مقالك الآن
خالد خليفة
اقتناص الفرص/ بقلم: خالد خليفة
عيد جبيلي
بعد انتخابات مرشحي الجبهة/ عيد جبيلي
محمد فؤاد زيد الكيلاني
زمن الهيمنة الأمريكية انتهى/ محمّد الكيلاني
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2018
ابراج 2018
alarabalarab