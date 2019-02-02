هازارد وهيجواين يقودان تشيلسي لفوز كبير على هيديرسفيلد

استعاد تشيلسي ذاكرة الانتصارات في الدوري الإنجليزي محققاً انتصاراً كبيراً على ضيفه هيديرسفيلد (5ـ0) في ستامفورد بريدج برسم الجولة 25.

وافتتح البلوز التسجيل في الدقيقة 16 عن طريق مهاجمه الجديد جونزالو هيجواين، الذي وقع على أول أهدافه مع الفريق، مستغلاً تمريرة بينية من زميله كانتي، وقبل نهاية الشوط الأول أضاف تشيلسي الهدف الثاني من ضربة جزاء نفذها هازارد بنجاح بعد عرقلة أزبيليكويتا في منطقة جزاء هيديرسفيلد.في الشوط الثاني بسط رجال ماوريسيو ساري هيمنتهم على اللقاء بإضافة 3 أهداف آخرى، إذ عاد إيدين هازارد لتوقيع الهدف الثالث في الدقيقة 66، عقب انفراد بحارس المرمى، بعد تمريرة من باركلي، فيما أضاف هيجواين ثنائيته الخاصة في اللقاء بدوره في الدقيقة 69، بهدف رائع من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وختم دافيد لويز خماسية تشيلسي برأسية أسكنها مدافع هيديرسفيلد شباك حارسه بالخطأ في الدقيقة 86.وبهذا الفوز يستعيد تشيلسي توزانه في الدوري الإنجليزي، بعد هزيمتين في آخر مباراتين ضد آرسنال، وبورنموث، ويرفع رصيده إلى 50 نقطة مؤقتا في المركز الرابع، بفارق 3 نقاط عن آرسنال الثالث.

وعن نفس الجولة واصل وولفرهامبتون مغامرته بفوز جديد على مضيفه إيفرتون (3ـ 1). فيما زاد كريستال بلاس معاناة فولهام في أسفل الترتيب بالفوز عليه بهدفين لصفر. وعن نفس الجولة حكم التعادل مباراة ساوثهامتون وبيرنلي بهدف لمثله، وتعادل برايتون مع واتفورد بصفر لمثله.

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