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كل العرب عكا والمنطقة أخبار اخبار محلية حادث طرق مروّع قرب بلدة شعب

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حادث طرق مروّع قرب بلدة شعب
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عكا والمنطقة

ثلاث إصابات في حادث طرق مروّع على شارع 805 بالقرب من مفرق شعب

علم موقع العرب انّ حادث طرق مروّع وقع مساء اليوم السبت على شارع 805 بالقرب من مفرق شعب

الحادث وقع بين دراجة نارية و سيارة خصوصية

علم موقع العرب انّ حادث طرق مروّع وقع مساء اليوم السبت على شارع 805 بالقرب من مفرق شعب، ما أسفر عن 3 اصبات متفاوتة. وأفادنا مركز حيّان الطبيّ أنّ:"طواقم حيان للعلاج المكثف قدّمت العلاج لحادث طرق صعب بالقرب من مفرق قرية شعب".

واوضح الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أنّ:"الحادث وقع بين دراجة نارية وسيارة خصوصية، وقدّمت الطواقم الطبيّة العلاج الاولي لثلاثة مصابين، بينهم مصاب في العشرينات وصفت حالته بالمتوسطة وآخر (31 عامًا) جراحه متوسطة بالرأس والصدر، بالاضافة الى اصابة طفيفة"، كما ورد في البيان.

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حادث طرق مروّع قرب بلدة شعب
علم موقع العرب انّ حادث طرق مروّع وقع مساء اليوم السبت على شارع 805 بالقرب من مفرق شعب

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