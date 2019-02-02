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كل العرب رياضة وشباب رياضة محلية ملخص مردود الفرق العربية بالدرجة الثانية

رياضة وشبابSports

ملخص مردود الفرق العربية بالدرجة الثانية
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حاله الطقس

الناصرة
غائم جزئ
15

حيفا
غائم جزئ
15

ام الفحم
سماء صافية
15

القدس
سماء صافية
16

تل ابيب
سماء صافية
16

عكا
غائم جزئ
15

راس الناقورة
سماء صافية
15

كفر قاسم
سماء صافية
16

قطاع غزة
سماء صافية
15

ايلات
الغبار
17
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ملخص مردود الفرق العربية ضمن الأسبوع العشرين في الدرجة الثانية

اعتلى فريق الأخوة كفر مندا صدارة اللائحة، بقيادة المدرب وسيم عباس، متساويا بعدد النقاط مع فريق مكابي طمرة

المنطقة الشمالية "أ"
اعتلى فريق الأخوة كفر مندا صدارة اللائحة، بقيادة المدرب وسيم عباس، متساويا بعدد النقاط مع فريق مكابي طمرة، وذلك بعد فوزه الخارجي على فريق الاخاء عكا بأربعة أهداف مقابل هدفين. وفاز شباب طمرة على مكابي شفاعمرو بستة أهداف مقابل هدف واحد. وتغلب نادي كفر كنا على مكابي يركا بهدفين مقابل هدف واحد.

المنطقة الشمالية "ب"
فاز المتصدر نادي دبورية على معين دالية الكرمل بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. كما انتصر وصيفه هبوعيل عرعرة على هبوعيل مصمص بهدفين مقابل هدف واحد. وافترق فريقا اتحاد أبناء باقة الغربية ومكابي الرينة بالتعادل بدون أهداف.

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