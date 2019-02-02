ملخص مردود الفرق العربية ضمن الأسبوع العشرين في الدرجة الثانية

المنطقة الشمالية "أ"

اعتلى فريق الأخوة كفر مندا صدارة اللائحة، بقيادة المدرب وسيم عباس، متساويا بعدد النقاط مع فريق مكابي طمرة، وذلك بعد فوزه الخارجي على فريق الاخاء عكا بأربعة أهداف مقابل هدفين. وفاز شباب طمرة على مكابي شفاعمرو بستة أهداف مقابل هدف واحد. وتغلب نادي كفر كنا على مكابي يركا بهدفين مقابل هدف واحد.

المنطقة الشمالية "ب"

فاز المتصدر نادي دبورية على معين دالية الكرمل بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. كما انتصر وصيفه هبوعيل عرعرة على هبوعيل مصمص بهدفين مقابل هدف واحد. وافترق فريقا اتحاد أبناء باقة الغربية ومكابي الرينة بالتعادل بدون أهداف.



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